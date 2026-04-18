Almeida avisa de que la tasa de basuras de 2025 solo se devolverá en los casos que permita la ley

El alcalde de Madrid enfría la devolución general del recibo anulado por el TSJM. El Ayuntamiento aún estudia si recurre al Supremo, una decisión clave para quienes reclamaron a tiempo.

José Luis Martínez-Almeida ha advertido de que el Ayuntamiento de Madrid solo devolverá la tasa de basuras de 2025 en los supuestos en los que la ley lo permita. La aclaración llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara el tributo por defectos en su tramitación. ¿Puede recuperar el dinero cualquier vecino? Por ahora, no.

Qué ha dicho Almeida sobre la devolución de la tasa de basuras de 2025

El alcalde ha señalado que el Consistorio está pendiente de lo que determinen los servicios jurídicos municipales y que todavía no ha decidido si recurrirá la sentencia del TSJM. Si finalmente presenta recurso, habrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie.

Almeida ha recordado además que, según la sentencia, en los actos firmes no cabe devolución. De ahí que cierre, al menos de momento, la puerta a una devolución generalizada, tal como reclaman la oposición y asociaciones vecinales. Vamos, que no habrá reintegro automático para todo el mundo. Antes de entrar en quién puede recuperar el dinero, este es el escenario que deja ahora mismo la resolución judicial:

Situación Qué puede pasar El Ayuntamiento no recurre Podrían devolverse importes en los casos permitidos por la ley El Ayuntamiento recurre Habrá que esperar a lo que diga el Supremo Actos firmes La sentencia del TSJM mantiene que no cabe devolución

Tras este escenario, la clave está en si el recibo fue recurrido y en qué fase se encuentra cada expediente.

Quiénes podrían recuperar el dinero de la tasa anulada en Madrid

El TSJM anuló la ordenanza porque durante la información pública no se publicó íntegro el informe técnico-económico. Faltaba un anexo con un estudio externo sobre los residuos generados por distintas actividades económicas, un elemento que el tribunal considera esencial para que los ciudadanos pudieran alegar con toda la información.

Según la Asociación Española de Asesores Fiscales, no parece posible recuperar la tasa para quienes no recurrieron. También quedarían fuera, en principio, quienes recurrieron por vía administrativa, recibieron una respuesta negativa y no continuaron por la vía judicial. Sí podrían tener opciones estos casos:

Quienes recurrieron y su procedimiento sigue sin resolverse.

Quienes recurrieron, obtuvieron una respuesta desfavorable y decidan acudir a la vía judicial.

Quienes entren en alguno de los supuestos extraordinarios de revisión previstos legalmente.

La OCU ya avisó de que la anulación no implica por sí sola la devolución automática del dinero. Por tanto, toca mirar expediente por expediente.

Qué pasa con la tasa de basuras de 2026 y los recursos abiertos

La batalla no termina aquí. Más Madrid ha recurrido también la tasa de 2026 y sostiene que debe declararse nula por varias razones, entre ellas la supuesta vulneración del principio de quien contamina paga y la existencia de un informe económico incompleto. Será el TSJM quien decida.

Mientras tanto, los ciudadanos todavía pueden recurrir el pago de este año dentro del plazo de 30 días desde la notificación municipal. No es un detalle menor: hasta febrero de 2026, más de 130.000 personas ya habían reclamado ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid o la Agencia Tributaria.