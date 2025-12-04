La Justicia vuelve a corregir al INSS al reconocer la incapacidad de un trabajador de McDonald’s que había sido rechazado

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía corrige la decisión del INSS y del Juzgado de lo Social nº 6 de Málaga y reconoce una pensión del 55% de la base reguladora, con efectos desde noviembre de 2022.

Durante casi tres años, un trabajador de McDonald’s ha tenido que sostener una larga batalla administrativa y judicial para que se reconociera su incapacidad laboral. Lo que comenzó como una simple solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha terminado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le concede una incapacidad permanente total.

El tribunal andaluz entiende que las dolencias que padece le impiden asumir las exigencias físicas propias de su puesto en el restaurante de comida rápida, motivo por el que ordena el reconocimiento de la pensión correspondiente.

El caso del trabajador de McDonald’s frente al INSS y la Seguridad Social

El origen del conflicto está en la solicitud de incapacidad que el empleado presentó ante el INSS. Pese a sus problemas de salud, el organismo consideró que no cumplía los requisitos necesarios para acceder a la prestación, por lo que denegó la petición.

Según recoge el medio especializado TodoDisca, el trabajador presenta una hernia discal cervical intervenida quirúrgicamente, cervicobraquialgia crónica y alteraciones del estado de ánimo. Los magistrados han valorado que este conjunto de patologías limita de forma relevante su capacidad para realizar las tareas físicas habituales en su puesto.

Este caso, como se subraya en la información difundida, no es una excepción: cada vez más personas que ven rechazada su incapacidad por parte del INSS acaban recurriendo a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos.

Cómo actuaron el INSS, el Juzgado de lo Social y el TSJA en la incapacidad permanente

Tras la negativa inicial del INSS, el asunto llegó al Juzgado de lo Social nº 6 de Málaga, que respaldó la decisión administrativa y mantuvo la denegación de la pensión. Ante este nuevo revés, el trabajador decidió continuar adelante con el procedimiento judicial.

Acompañado por su abogado, el caso se elevó al TSJA. Finalmente, el tribunal autonómico dictó una resolución favorable al empleado, reconociendo la incapacidad permanente total.

El fallo establece el derecho del trabajador a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora, fijada en 1.380,11 euros mensuales, y determina que los efectos económicos se retrotraen a noviembre de 2022.

Impacto de la sentencia del TSJA para trabajadores de McDonald’s y del sector servicios

La decisión del TSJA supone una victoria personal para este empleado, pero también se presenta como un referente para otros trabajadores de la hostelería y del sector servicios. En estos ámbitos son frecuentes los esfuerzos físicos y las posturas repetitivas, factores que pueden agravar lesiones musculoesqueléticas como las que sufre el afectado.

En este sentido, la sentencia vuelve a poner en primer plano la conveniencia de revisar los criterios de valoración del INSS, especialmente en profesiones donde este tipo de patologías son habituales. El reconocimiento de la incapacidad permanente total, que puede compatibilizarse con actividades laborales más ligeras, abre la puerta a que el trabajador pueda reorientar su trayectoria profesional sin perder estabilidad económica.