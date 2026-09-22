Apple pone precio al iPhone 18 Pro en España y la diferencia entre capacidades alcanza 1.500 euros

Elegir la máxima capacidad encarece ambos modelos en 1.500 euros frente a los 256 GB. Las reservas están abiertas desde el 12 de septiembre.

El iPhone 18 Pro ya puede reservarse en España desde 1.469 euros, mientras que el Pro Max arranca en 1.619 euros. Ambos precios corresponden a las versiones de 256 GB. Apple abrió las reservas el 12 de septiembre de 2026 y anuncia disponibilidad desde el día 18. Quienes escojan el Pro Max de 2 TB pagarán 3.119 euros, el importe más alto de esta familia en la tienda española. Las tarifas no incluyen descuentos por entregar un dispositivo usado.

Elegir 2 TB añade 1.500 euros al precio del iPhone 18 Pro

Comparar las capacidades permite ver dónde crece la factura. Pasar de 256 GB a 2 TB supone 1.500 euros adicionales, tanto en el Pro como en el Pro Max. Es un cálculo sobre dos configuraciones del mismo teléfono, no una subida respecto a la generación anterior. La diferencia supera el precio de partida del Pro. Las ocho combinaciones disponibles quedan así:

Almacenamiento iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Sobrecoste frente a 256 GB 256 GB 1.469 euros 1.619 euros Sin incremento 512 GB 1.719 euros 1.869 euros 250 euros 1 TB 2.219 euros 2.369 euros 750 euros 2 TB 2.969 euros 3.119 euros 1.500 euros

El Pro Max cuesta 150 euros más que el Pro cuando se compara la misma capacidad. En cambio, subir de 256 a 512 GB añade 250 euros; elegir 1 TB suma 750 euros sobre la versión básica. Antes de asumir ese gasto, liberar espacio en WhatsApp y revisar los archivos guardados ayuda a estimar las necesidades. No todos los compradores aprovecharán la capacidad máxima.

Qué cambia en la cámara, el rendimiento y la batería

Los nuevos modelos incorporan el procesador A20 Pro y una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable. Este sistema regula la entrada de luz y permite modificar la profundidad de campo. Apple también destaca cambios en el procesamiento fotográfico y en la refrigeración del dispositivo. Son mejoras anunciadas por el fabricante: no equivalen a una prueba independiente ni garantizan idénticos resultados para todos los usos. Las pantallas son de 6,3 pulgadas en el Pro y de 6,9 en el Pro Max.

El catálogo ofrece cuatro acabados: negro, plata, azul glacial y burdeos. La empresa declara un 40 % de materiales reciclados respecto al peso total del dispositivo, excluyendo embalaje y accesorios. Esa proporción no describe cada pieza por separado ni permite deducir cuánto durará el teléfono. Las afirmaciones sobre autonomía también proceden de Apple y deben leerse junto a sus condiciones de ensayo, no como horas garantizadas para cualquier usuario. El color no cambia el precio de una misma capacidad y modelo.

El almacenamiento en la nube no aumenta la memoria del teléfono

La capacidad elegida corresponde al almacenamiento físico del iPhone. Contratar más espacio en iCloud no convierte un modelo de 256 GB en otro de 512 GB: son recursos diferentes. Apple explica que el teléfono tiene una capacidad fija y que la nube guarda contenido fuera del dispositivo. Para consultar el espacio utilizado, hay que entrar en Ajustes, General y Almacenamiento del iPhone. Ese dato ofrece una referencia antes de reservar.

El presupuesto tampoco termina necesariamente en el terminal. Una funda, un adaptador de corriente o un seguro opcional pueden incrementar el desembolso. Si se financia la compra, hay que comprobar la información sobre la TAE, las comisiones, las cuotas y el importe total adeudado. El Banco de España recomienda comparar el precio al contado con el total a plazos. Una mensualidad más baja no demuestra, por sí sola, que la compra salga más barata. Repartir los 1.500 euros adicionales en 24 meses equivaldría a 62,50 euros mensuales, antes de posibles intereses o comisiones.

La fecha de lanzamiento no garantiza recibir todos los pedidos ese día

El 18 de septiembre marca el inicio de disponibilidad anunciado, pero no garantiza que cualquier reserva llegue ese viernes. Apple muestra las opciones y fechas estimadas durante el pago, según el pedido y la ubicación. Después pueden consultarse en el estado del pedido. Para recogerlo en una tienda, la compañía indica que hay que esperar su aviso. Es importante distinguir la fecha prevista de salida del almacén de la fecha de entrega.

Las compras en la tienda online de Apple permiten comunicar la devolución durante los 14 días siguientes a la recepción. Ese plazo empieza al recibir el teléfono, no al reservarlo. Tras notificarla, el cliente dispone de otros 14 días para devolver el producto o preparar su recogida. La compañía detalla las condiciones en su política de devoluciones. Este procedimiento por cambio de opinión es distinto de reclamar por un producto defectuoso. Conservar la factura y la confirmación del pedido facilita identificar la compra.