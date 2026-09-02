El 11 y el 18 de septiembre caerán en viernes y dejarán dos puentes de 3 días

La Fiesta Nacional de Cataluña caerá en viernes el 11 de septiembre y Nuestra Señora de la Peña hará lo mismo el día 18 en Fuerteventura. Ambas fechas enlazan con el fin de semana para quienes libran sábado y domingo.

El calendario laboral de 2026, publicado en el BOE el 28 de octubre de 2025, reserva dos viernes festivos consecutivos en distintos territorios. El 11 de septiembre será festivo en Cataluña y el 18 en Fuerteventura. Ambas fechas permiten encadenar tres días de descanso, desde el viernes hasta el domingo, para quienes trabajan de lunes a viernes. Ninguno tiene ámbito nacional. El primero es autonómico y el segundo, insular, por lo que no se aplican al resto de España.

El viernes 11 de septiembre será festivo en toda Cataluña

El BOE incluye el 11 de septiembre como Fiesta Nacional de Cataluña, una jornada conocida como la Diada. En 2026 cae en viernes y se aplica a toda la comunidad autónoma. El descanso enlaza con el sábado 12 y el domingo 13 sin necesidad de pedir vacaciones, siempre que esos días formen parte del descanso semanal.

La relación oficial fue remitida al Ministerio de Trabajo por las comunidades autónomas y publicada por la Dirección General de Trabajo. No se trata de un calendario elaborado por la Seguridad Social. Quienes consulten el calendario laboral de 2026 deben revisar también los dos festivos locales de su municipio. Estas fechas se suman a las doce jornadas nacionales y autonómicas.

Fuerteventura tendrá otro puente de tres días el 18 de septiembre

Una semana después, el viernes 18 será festivo en Fuerteventura por Nuestra Señora de la Peña. El Decreto 61/2025 del Gobierno de Canarias lo incluye entre las fiestas laborales insulares de 2026. El descanso enlazará con el sábado 19 y el domingo 20 para las personas con jornada habitual de lunes a viernes.

El ámbito insular evita una lectura equivocada. El 18 no será festivo en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa, La Palma, La Gomera ni El Hierro. Cada isla tiene su propia fecha. Por tanto, vivir o trabajar en Canarias no concede automáticamente ese viernes libre. Debe atenderse al centro de trabajo y al calendario aplicable.

Qué otros festivos laborales quedan en septiembre de 2026

Septiembre incluye otras jornadas autonómicas e insulares, aunque ninguna genera por sí sola un fin de semana de tres días. El miércoles 2 será el Día de Ceuta. El martes 8 será festivo en Asturias, Extremadura y Gran Canaria. El martes 15 descansarán Cantabria, Lanzarote y La Graciosa. El jueves 24 será festivo en El Hierro.

Fecha Día Territorio Festividad Posibilidad de puente 2 de septiembre Miércoles Ceuta Día de Ceuta Sin puente automático 8 de septiembre Martes Asturias, Extremadura y Gran Canaria Día de Asturias, Día de Extremadura y Nuestra Señora del Pino Cuatro días librando el lunes 11 de septiembre Viernes Cataluña Fiesta Nacional de Cataluña Tres días para quienes libran el fin de semana 15 de septiembre Martes Cantabria, Lanzarote y La Graciosa La Bien Aparecida y Nuestra Señora de los Volcanes Cuatro días librando el lunes 18 de septiembre Viernes Fuerteventura Nuestra Señora de la Peña Tres días para quienes libran el fin de semana 24 de septiembre Jueves El Hierro Nuestra Señora de los Reyes Cuatro días librando el viernes

Los festivos del martes pueden convertirse en cuatro días de descanso si se acuerda librar el lunes anterior. El 24 de septiembre ofrece una opción similar en El Hierro al solicitar el viernes 25. Estos días adicionales no nacen del calendario oficial. Deben salir de vacaciones, asuntos propios u otra fórmula prevista por la empresa o el convenio. El artículo 38 del Estatuto fija las vacaciones de común acuerdo y exige conocerlas con dos meses de antelación. El mínimo legal es de treinta días naturales.

El puente no garantiza tres días libres a todas las plantillas

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que las fiestas laborales son retribuidas y no recuperables. El máximo general es de catorce días al año, incluidos dos festivos locales. Sin embargo, la norma no obliga a cerrar todos los centros. Los sectores con actividad durante el fin de semana pueden mantener sus turnos conforme al convenio y al calendario laboral.

Por ese motivo, el puente de tres días beneficia directamente a quienes descansan sábado y domingo. Las personas con turnos deben revisar su convenio, cuadrante y posibles compensaciones. Los festivos y descansos semanales pueden producir soluciones distintas según la jornada.

La información primaria está disponible en el calendario oficial del BOE y en el decreto canario de fiestas laborales.