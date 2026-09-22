3.385 toneladas de pulpo en siete meses disparan las capturas en Inglaterra mientras cangrejos y bogavantes pagan las consecuencias

La proliferación beneficia a quienes pueden adaptar sus capturas, pero perjudica a parte de la flota dedicada al cangrejo y al bogavante.

Las descargas de pulpo en Reino Unido siguen creciendo en 2026. Seis puertos del suroeste de Inglaterra acumulan 3.385 toneladas entre enero y julio, frente a las 2.457 de todo 2025. La suma procede del último balance de la Marine Management Organisation (MMO), todavía provisional. El aumento abre oportunidades de venta, pero también preocupa a quienes viven de otros mariscos.

Qué muestran los desembarques de pulpo en Reino Unido

Newlyn, Brixham, Salcombe, Dartmouth, Mevagissey y Plymouth concentran ese volumen. Sumando las cifras publicadas para estos puertos, el incremento ronda el 38 % respecto al año anterior completo. Son desembarques registrados por embarcaciones británicas, no una estimación de todos los pulpos presentes en el mar.

El contraste resulta relevante para Galicia, donde existe una fuerte tradición gastronómica del pulpo. La Xunta contabilizaba casi 1.327 toneladas en la campaña 2025-2026 y 1.116 en la anterior. Su balance del 26 de abril sumaba unas 2.443 toneladas entre ambas. Sin embargo, eran campañas pesqueras, no dos años naturales, y la última todavía no había concluido cuando se publicó.

Los científicos relacionan la proliferación con el agua más cálida

La Marine Biological Association difundió el 26 de enero de 2026 una investigación sobre la proliferación del pulpo común, Octopus vulgaris. Participaron también la Universidad de Plymouth, Plymouth Marine Laboratory y un consultor independiente. Sus conclusiones vinculan el fenómeno con temperaturas del mar y del aire inusualmente elevadas. Esas condiciones habrían favorecido la reproducción, la supervivencia de los juveniles y su crecimiento. El estudio lo considera el mayor episodio de este tipo en al menos 75 años.

Los modelos también apuntan al posible transporte de larvas desde las islas del Canal y el norte de Francia. Se trata de una explicación respaldada por simulaciones, no de una ruta demostrada para cada ejemplar. Además, los investigadores registraron reproducción y presencia de juveniles en aguas británicas. Esas observaciones sugieren que el fenómeno podría continuar o repetirse, pero no permiten asegurar su permanencia indefinida.

Por qué el aumento perjudica a parte de los pescadores

El problema para parte de la flota aparece cuando el pulpo encuentra alimento en sus propios aparejos. Los investigadores recogen ataques a cangrejos, bogavantes y vieiras. Para quienes dependen de esas especies, una nasa ocupada por pulpos puede significar perder capturas de mayor interés para su negocio. Los científicos advierten también de posibles alteraciones en las cadenas alimentarias, cuyas consecuencias para la biodiversidad aún necesitan estudiarse.

La investigación permite poner cifras al impacto sin extenderlo a todo el sector. Entre 33 pescadores dedicados habitualmente al cangrejo y al bogavante, el 57,6 % declaró efectos negativos entre enero y agosto de 2025. Otro 27,3 % señaló consecuencias positivas. Algunos pudieron adaptar su actividad y vender pulpo, mientras otros encontraron dificultades. Los porcentajes describen aquella encuesta, no un balance completo de los ingresos pesqueros de 2026.

Más oferta no garantiza que el pulpo sea más barato

Una mayor disponibilidad plantea nuevas necesidades de comercialización del pescado, pero no garantiza automáticamente un ahorro para el consumidor español. Comparar pulpo fresco vendido en lonja con producto congelado distribuido al por mayor tampoco demuestra una rebaja equivalente en el supermercado. Para valorar ese efecto harían falta precios comparables por origen, tamaño y presentación. Las estadísticas de desembarques, por sí solas, no permiten calcularlo.

La respuesta británica combina seguimiento científico y contacto con el sector. La MMO ha creado un grupo de gestión y trabaja con Jersey y Guernsey para compartir información. También ha ensayado el muestreo de ejemplares en Brixham y Newlyn. Su portal permite que buceadores, pescadores recreativos y ciudadanos comuniquen avistamientos para conocer mejor su distribución.

El seguimiento oficial de la MMO reúne las novedades y los datos disponibles sobre esta pesquería y sus consecuencias para otras especies.