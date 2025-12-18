El Gobierno confirma el nuevo abono único de transporte que entra en vigor en enero de 2026: cómo puedes comprarlo

El Gobierno lanzará en la segunda mitad de enero de 2026 un Abono Único de 60 euros al mes, 30 euros para los menores de 26 años, que permitirá viajar sin límite durante 30 días en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales. El título se aprobará en un Real Decreto-ley en el último Consejo de Ministros, el 23 de diciembre, y se sumará a las bonificaciones de transporte ya vigentes.

Cómo será el nuevo abono único para viajar en trenes y autobuses

El presidente Pedro Sánchez ha explicado que se trata de un billete mensual con tarifa plana, válido durante 30 días, que costará 60 euros para el público general y 30 euros para quienes tengan menos de 26 años. Con él se podrán realizar viajes ilimitados en los trenes de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses estatales, quedando fuera la alta velocidad.

Según ha detallado, “de este modo, una persona que viaje todos los días entre Jerez y Sevilla se ahorrará el 60% del gasto mensual en transporte”. La idea es abaratar los desplazamientos frecuentes; para que nos entendamos, no está nada mal.

El Gobierno prevé que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan adherirse al proyecto para incorporar también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia. Conviene retener unos datos básicos de este nuevo abono:

Tarifa plana de 60 euros al mes, 30 euros para menores de 26 años, con viajes ilimitados durante 30 días en Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales, compatible con los descuentos generales ya vigentes.

Quién puede beneficiarse del abono único estatal y qué ahorro logrará

El Abono Único está pensado para quienes usan con frecuencia Cercanías, Media Distancia o autobuses estatales, aunque cualquier usuario de estos servicios podrá adquirirlo.

El Ejecutivo calcula unos 2 millones de posibles beneficiarios, con ahorros cercanos al 60% del gasto mensual en transporte público. Para los menores de 26 años, el precio de 30 euros refuerza aún más esa rebaja.

Junto al nuevo título, se prorrogarán los descuentos actuales: 40% en los trenes de media distancia, que llega al 70% para jóvenes; 50% en los servicios Avant; y 50% en los autobuses estatales, también del 70% para los menores de 26 años. Además, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes mantienen un 40% de descuento, financiado en un 20% por el Estado y otro 20% por comunidades autónomas o ayuntamientos.

La siguiente tabla resume cómo se combinan el Abono Único y estas bonificaciones en los principales medios de transporte:

Transporte ¿Incluido en el abono? Descuento vigente que se mantiene Cercanías y Media Distancia Sí, ilimitados 30 días 40% (70% jóvenes) en media distancia Autobuses estatales de largo recorrido Sí, ilimitados 30 días 50% (70% jóvenes) Abonos urbanos, interurbanos y bonos 10 viajes No, se mantienen aparte 40% de descuento

Así, el nuevo abono no sustituye a las ayudas actuales, sino que se suma a un sistema de rebajas ya consolidado. Además, en los trenes Avant se mantiene un 50% de descuento específico.

Cómo comprar el abono único de 60 euros y conseguir el precio joven

¿Cómo se podrá conseguir este nuevo título de transporte? El Abono Único se adquirirá a través de los canales habituales de los operadores: páginas web, aplicaciones móviles, taquillas y máquinas de autoventa. Una vez realizada la compra, se generará un localizador, que será el que se canjee posteriormente al adquirir cada título de viaje.

En la práctica, el abono habilita la tarifa plana y cada trayecto se formaliza con su billete correspondiente. En el caso de los jóvenes de hasta 26 años, habrá un paso adicional: deberán registrarse en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde obtendrán un código específico que permitirá rebajar el precio del abono a 30 euros mensuales.