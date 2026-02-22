La Guardia Civil está multando con 200 euros aunque lleves la baliza V16 homologada por un pequeño descuido que se olvida

Olivia, profesora de 37 años, usó una baliza V16 tras una avería, pero olvidó encender los warnings y terminó con una sanción. «No doy crédito. He puesto la baliza V16 cuando mi coche se averió y la Guardia Civil me multa con 200 euros». Con esta frase resume lo que le ocurrió cuando su coche se quedó tirado en el arcén camino del trabajo.

¿Por qué la DGT multa aunque uses la baliza V16 obligatoria? La baliza V16 lleva algo más de un mes siendo obligatoria en España como sustituta de los triángulos de emergencia, siempre que esté homologada por la Dirección General de Tráfico. Olivia la colocó en el techo del coche averiado y pensó que con eso bastaba, pero se dejó las luces de emergencia apagadas. El problema no fue la baliza, sino los cuatro intermitentes, y ahí llegó la multa.

Cómo evitar una multa de hasta 200 euros al usar la baliza V16 y los warnings

El caso de Olivia muestra un fallo sencillo pero habitual. Colocó la baliza correctamente, pero no encendió los warnings. «Pensé que la luz de la baliza era suficiente, porque se ve desde lejos», explica. Sin embargo, ante una avería o un accidente, la normativa obliga a encender sí o sí las luces de emergencia.

La baliza hace visible el vehículo detenido, igual que antes los triángulos, pero no sustituye a los intermitentes. ¿Quién no ha visto alguna vez estos errores en carretera? Para no llevarse un susto como el de Olivia, conviene recordar algunos errores frecuentes al usar la baliza V16 y las luces de emergencia:

Confiar solo en la baliza V16 y olvidar los warnings.

Usar los warnings para justificar paradas indebidas, atascos o aparcar en doble fila.

No encender o utilizar mal las luces de emergencia puede acarrear multas de entre 80 y 200 euros, llegando hasta los 200 cuando se considera infracción grave. De manera orientativa, las sanciones relacionadas con estas conductas se mueven en el siguiente rango:

Situación Sanción económica aproximada No encender las luces de emergencia con el vehículo inmovilizado Hasta 200 euros (infracción grave) Uso incorrecto de los warnings según la gravedad de la situación Entre 80 y 200 euros

Otra duda habitual es si se pueden seguir usando los triángulos de emergencia. Tráfico no multa por combinarlos con la baliza V16 siempre que no haya riesgos al colocarlos, ya que la luz V16 tiene limitaciones de visibilidad en ciertos puntos de la vía.

En resumen, la baliza V16 ha llegado para quedarse, pero los cuatro intermitentes siguen siendo imprescindibles y los triángulos un apoyo útil. Mejor recordarlo antes de salir a la carretera, porque una avería le puede pasar a cualquiera y una multa así te amarga el día.