Si tienes estas nóminas, puedes salir a pagar en la declaración de la Renta de este año 2026

El cambio en el Reglamento del IRPF ha reducido las retenciones en nómina para sueldos entre 22.000 y 35.200 euros y, al hacer la declaración de la Renta, algunos contribuyentes pueden llevarse un susto. La declaración de la Renta compara el IRPF anual que corresponde con lo que ya se ha ingresado mediante retenciones en nómina.

Cómo afecta el cambio del IRPF a los sueldos entre 22.000 y 35.200 euros

El Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, modificó el Reglamento del IRPF para trasladar determinadas reducciones al sistema de retenciones aplicable desde el 1 de enero de 2023, lo que rebajó las retenciones para sueldos entre 22.000 y 35.200 euros.

Durante el año se descontó menos IRPF y el salario líquido fue algo mayor. Parecía una buena noticia, pero el ajuste llega ahora, cuando se regulariza la situación en la declaración de la Renta. De forma esquemática, la situación de estos salarios puede resumirse así:

Tramo salarial aproximado Retenciones en 2023 Posible efecto en la Renta Cerca de 35.200 euros Retenciones algo más bajas, próximas al impuesto definitivo Ajuste moderado, con poca diferencia entre retenido y debido Cerca de 22.000 euros con cargas familiares Retenciones muy reducidas por la nueva regulación del IRPF Ajuste más elevado, dentro de un rango de 400 a 900 euros

Con esta referencia es más fácil entender qué sueldos pueden pasar de una nómina al día a una declaración con resultado a ingresar.

Quién puede llevarse la mayor sorpresa con la declaración de la Renta este año

El ajuste puede situarse entre 400 y 900 euros. Suele ser menor en quienes se acercan a 35.200 euros y mayor cuando el sueldo ronda los 22.000 euros y existen cargas familiares. Nadie quiere un susto de última hora con la Renta, ¿verdad? Además del salario, influyen otros factores personales. ¿Te encuentras en este tramo y quieres orientarte antes de presentar la Renta? Conviene tener presentes elementos como los siguientes:

Cargas familiares, situación personal, número de pagadores, ingresos totales y deducciones aplicables siempre que se cumplan los requisitos.

Estas variables pueden suavizar o agravar el resultado. De ahí que, al presentar el Modelo 100 a partir de abril de 2026, Hacienda calcule el IRPF real según el salario percibido y las circunstancias familiares. Si lo retenido durante el ejercicio resulta insuficiente, el contribuyente tendrá que ingresar la diferencia.

Así, la «sorpresa» de Hacienda está justificada: si baja el porcentaje que la empresa retiene del salario, se cobra más durante el año, pero esa retención menor no siempre cubre toda la obligación tributaria anual.