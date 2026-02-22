La jubilada de 65 años que recorre entre 200 y 400 kilómetros por jornada laboral conduciendo coches: suma hasta 1.500 euros a su pensión

Fabienne, retirada a los 58 años, complementa su pensión transportando coches para la plataforma Hiflow y ha convertido la conducción en una fuente estable de ingresos adicionales. Cuando llega la jubilación, la vida puede volverse más tranquila o un desafío económico. Fabienne, francesa de 65 años, decidió seguir activa y encontró en el transporte de vehículos una actividad extra compatible con su pensión.

¿Cómo esta jubilada de 65 años consigue ingresos extra conduciendo coches? Antes de retirarse trabajaba como técnica de farmacia en un pequeño pueblo francés. Los empleos que encontraba estaban lejos y mal pagados. Su pareja, conductor de Hiflow, le habló de la plataforma y ella dio el salto: “Siempre me ha gustado conducir y me fascinan los coches bonitos”, explica.

¿Quién dijo que la jubilación tiene que ser el final de la vida laboral? Fabienne lleva coches del punto A al punto B para distintos clientes y, en 2025, completó 180 viajes y casi 37.200 kilómetros por Francia.

Ventajas que encuentra esta jubilada al trabajar como conductora de vehículos

Su día a día se organiza en torno a misiones que ella misma selecciona en la plataforma. Suele recorrer entre 200 y 400 kilómetros por jornada laboral. Lo que más valora es la flexibilidad y poder organizar su agenda según sus necesidades.

Elegir misiones y horarios.

Mantenerse activa tras jubilarse.

Complementar la pensión con ingresos variables.

Lo resume con una frase clara: “Lo que me encanta es la libertad: elijo mis misiones y mis horarios”. Puede hacer entregas en Bélgica, España o Italia, aunque prefiere quedarse en Francia y evita las entregas de coches urbanos.

Ingresos, gastos y obligaciones que asume esta microempresaria del transporte de coches

El atractivo de esta actividad extra está en lo que aporta a final de mes. Fabienne explica que “Me genera 1.500 euros al mes, además de mi pensión” cuando el trabajo es intenso. Sus ingresos con Hiflow oscilan entre 800 y 1.500 euros mensuales, pero de ahí hay que restar gasolina, peajes y, a veces, hoteles.

Entonces, ¿cómo se concretan estos números en su día a día? La plataforma calcula un salario medio de 500 euros netos al mes por unas seis entregas. Para verlo de un vistazo, estos son algunos datos básicos del caso:

Concepto Dato Edad y situación 65 años, jubilada Viajes en 2025 180 trayectos completados Ingresos con Hiflow Entre 800 y 1.500 euros al mes

Estos ingresos deben declararse porque su condición de microempresaria conlleva obligaciones fiscales. No es solo un pasatiempo, sino una actividad económica que complementa su pensión y le permite vivir algo más desahogada; no está nada mal. Su historia muestra que la jubilación puede abrir la puerta a una nueva etapa laboral.