La función de WhatsApp que todos deberían revisar hoy mismo para proteger sus cuentas

La descarga automática de archivos puede abrir la puerta a malware y fraudes. Te contamos a quién afecta, por qué conviene apagarla y cómo hacerlo en Android y en iOS.

Las estafas vuelven a repuntar a través de llamadas, SMS y correos. Aunque existen herramientas legales como la Lista Robinson, muchos delincuentes esquivan estas barreras. En WhatsApp, un método al alza aprovecha la descarga automática de imágenes, vídeos y documentos: si el archivo llega infectado y se guarda sin avisar, podría exponer información personal y el acceso a la banca online. ¿De verdad necesitas que se descargue todo automáticamente?

Quiénes deben desactivar la descarga automática y por qué proteger datos bancarios

La recomendación alcanza a cualquier persona que use WhatsApp, especialmente si recibe archivos de contactos poco frecuentes o de números desconocidos. Los estafadores emplean tácticas de persuasión para provocar clics impulsivos y, con la descarga automática activa, el archivo pasa al teléfono sin control previo. De ahí que convenga desactivar la función para cortar esa “puerta trasera”. Y aunque la Lista Robinson ayude frente a llamadas y SMS comerciales, los estafadores suelen ignorar esas restricciones aprovechando lagunas legales.

Cómo desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp para evitar estafas

El ajuste se cambia en segundos desde la propia aplicación. A continuación, tienes la ruta principal en cada sistema y la acción clave a realizar para ganar seguridad sin complicarte.

Sistema Ruta en la app Qué cambiar Android Ajustes → Almacenamiento y datos → Descarga automática Desmarcar descargas con WiFi y con datos móviles iOS Configuración → Almacenamiento y datos Elegir “Nunca” en cada tipo de archivo multimedia

Tras aplicar estos cambios, WhatsApp solo descargará el contenido cuando tú lo apruebes. ¿A qué esperas para ajustarlo?

Fechas, alcance y procedimientos para ajustar WhatsApp y mejorar la seguridad personal

No hay convocatorias ni plazos: es una configuración disponible en cualquier momento, recomendable activarla cuanto antes. El “procedimiento” es completamente online y se completa dentro de la app, sin documentación ni trámites con administraciones públicas.

Por otro lado, resulta útil combinar este ajuste con hábitos prudentes: revisar remitentes, desconfiar de urgencias sospechosas y evitar abrir enlaces sin contexto. En correos, SMS o llamadas, la Lista Robinson puede reducir comunicaciones comerciales no deseadas; sin embargo, algunos estafadores la eluden, por lo que la vigilancia sigue siendo esencial.

Fraudes más habituales en WhatsApp que aprovechan descargas automáticas y enlaces maliciosos

Además de la descarga automática, circulan engaños que buscan tus claves o instalar malware. Conviene conocerlos para detectarlos a tiempo.

Falso “soporte técnico” que alerta de un problema y pide acceso remoto o datos bancarios.

Suplantación de amigos o familiares con “nuevo número” solicitando dinero con urgencia.

Enlaces a vídeos o imágenes virales que redirigen a webs fraudulentas o descargan software malicioso.

Si identificas alguno de estos patrones, corta la conversación, no descargues archivos y elimina el contenido sospechoso. Más vale prevenir que curar.

Desactivar la descarga automática en WhatsApp es una medida rápida y eficaz para blindar tu privacidad. Reduce el riesgo de que un archivo malicioso se cuele sin permiso y protege tus contraseñas, contactos y banca online. Un pequeño ajuste hoy puede ahorrarte un gran disgusto mañana.