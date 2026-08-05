Los aeropuertos italianos revisan a viajeros desde España para que lleven este documento tras la crisis de Ceuta

La medida afecta a las llegadas por aire y mar. Los ciudadanos europeos deben identificarse si son requeridos, mientras que los extracomunitarios deben acreditar que pueden circular legalmente por Schengen.

Italia reintrodujo el 1 de agosto de 2026 los controles fronterizos en vuelos y conexiones marítimas procedentes de España. La Comisión Europea fija su vigencia hasta el 1 de septiembre y vincula la medida a los acontecimientos migratorios registrados en Ceuta, al riesgo de movimientos secundarios de ciudadanos de terceros países y a razones de seguridad interior. Los vuelos continúan operando y no existe una prohibición general de entrada.

Qué viajeros pueden ser controlados al llegar a Italia desde España

Los primeros controles comenzaron en los aeropuertos de Roma-Fiumicino, Milán-Malpensa y Milán-Linate. La Policía de Fronteras italiana realiza comprobaciones selectivas entre los pasajeros de vuelos procedentes de España. La comunicación enviada a Bruselas también abarca las conexiones marítimas, por lo que la medida no se limita a esos tres aeropuertos.

Las revisiones se centran principalmente en ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea. Los agentes comprueban que disponen de documentación válida para circular por el espacio Schengen. La actuación se produce mientras las instituciones comunitarias debaten nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes irregulares, aunque se trata de procedimientos jurídicos diferentes.

Los españoles y demás ciudadanos comunitarios pueden ser requeridos para identificarse, pero conservan su derecho de libre circulación. Para quienes viajan desde Italia hacia España, la decisión italiana no introduce cambios específicos.

Por qué los controles no suponen la salida de España de Schengen

La actuación italiana figura oficialmente como una reintroducción temporal de controles en las fronteras interiores. Esto no significa que España haya sido expulsada del espacio Schengen ni que se haya eliminado la libre circulación entre ambos países.

El Código de Fronteras Schengen permite que un Estado miembro recupere temporalmente los controles cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. La Comisión Europea señala que esta posibilidad debe utilizarse como último recurso, limitarse al tiempo imprescindible y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

La notificación de Italia comprende desde el 1 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2026 y afecta a sus fronteras aéreas y marítimas interiores con España. El motivo comunicado es el riesgo de desplazamientos secundarios tras las entradas irregulares registradas en Ceuta. La información puede consultarse en el registro oficial de controles temporales de la Comisión Europea.

La base utilizada para situaciones imprevisibles permite restablecer los controles durante un mes de forma inmediata. Aunque existe la posibilidad de ampliarlos, el periodo total bajo este procedimiento no puede superar los tres meses. Por ahora, la Comisión no recoge ninguna prórroga posterior al 1 de septiembre.

Qué documentos deben llevar los españoles y los residentes extranjeros

Los españoles que viajen a Italia deben llevar el DNI o el pasaporte en vigor y mostrarlo cuando lo soliciten los agentes. Los menores también necesitan un documento de identidad propio. El permiso de conducir o una tarjeta bancaria no sustituyen al DNI o al pasaporte como documentos de viaje.

Aunque la Unión Europea trabaja en una cartera digital europea, su implantación no elimina actualmente la necesidad de viajar con la documentación admitida por las autoridades fronterizas.

Los nacionales de terceros países deben portar un pasaporte válido y los documentos que acrediten su estancia o residencia legal. Según cada caso, pueden tener que presentar un visado, una tarjeta de residencia o un permiso de larga duración.

Estas comprobaciones no deben confundirse con el Sistema de Entradas y Salidas, conocido como EES. Este sistema registra los datos documentales y biométricos de determinados viajeros no comunitarios cuando cruzan las fronteras exteriores de Schengen. Los controles italianos afectan, por el contrario, a conexiones interiores procedentes de España. La Comisión Europea confirma que el EES funciona plenamente desde el 10 de abril de 2026.

Los controles tampoco modifican automáticamente los derechos de quienes sufran retrasos o cancelaciones. La normativa comunitaria mantiene las reglas sobre asistencia, transporte alternativo y compensaciones por retrasos aéreos cuando concurren los requisitos establecidos.

La crisis de Ceuta llega a los ministros de Interior de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea convocó para este martes 4 de agosto de 2026 una videoconferencia informal de ministros de Interior. El encuentro, previsto a partir de las 10:00 horas, tiene como asunto central la evolución de la situación en Ceuta.

La reunión se produce después de las diferencias surgidas entre varios gobiernos europeos sobre la respuesta migratoria. Italia y Dinamarca promovieron una carta respaldada por 22 dirigentes europeos para reclamar medidas coordinadas sobre fronteras exteriores, retornos y lucha contra las redes de tráfico de personas. El documento fue publicado por el Gobierno de Italia.

La fuente original facilitada señala que las autoridades italianas describieron el dispositivo como una medida preventiva dirigida especialmente a comprobar la regularidad de los movimientos de ciudadanos no comunitarios dentro de Schengen. También indica que los ciudadanos de la UE pueden superar el control mostrando su documento de identidad, mientras que los extracomunitarios deben presentar además el visado o permiso de residencia correspondiente.

Hasta que Italia comunique una modificación, la fecha oficial de finalización continúa siendo el 1 de septiembre de 2026. Los viajeros deben comprobar antes de salir que llevan la documentación adecuada y mantenerla accesible durante el trayecto.