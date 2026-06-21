El BOE confirma la puesta en circulación de una nueva moneda de 2 euros que muchos españoles buscarán desde hoy

Una moneda de 2 euros suele acabar en el monedero, en la cartera o en el fondo del bolsillo sin que nadie le preste demasiada atención. Total, parece otra más de esas que van y vienen entre compras, vueltas y pagos rápidos. Pero desde hace semanas hay una pieza especial circulando de forma progresiva en España. No es una moneda reservada solo para coleccionistas, ni una rareza que haya que mirar con lupa en una vitrina. Es una emisión conmemorativa de curso legal que puede usarse en cualquier pago cotidiano. Y sí, puede que ya la hayas tenido en la mano sin darte cuenta.

¿Qué tiene de especial la nueva moneda de 2 euros confirmada en el BOE?

La nueva moneda de 2 euros ha sido emitida para conmemorar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Esta modificación fue aprobada en 2024 y actualizó tanto el lenguaje como el enfoque jurídico relacionado con las personas con discapacidad.

La emisión fue acordada mediante una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado para 2026. El lema elegido es “España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión”, una frase que resume el sentido de esta pieza: recordar una reforma legal desde algo tan cotidiano como pagar el pan, el café o cualquier compra del día a día.

¿Por qué la moneda conmemora la reforma del artículo 49 de la Constitución?

La clave está en la actualización constitucional aprobada en 2024. Hasta ese momento, el artículo 49 utilizaba el término “disminuidos”, una expresión que durante años fue cuestionada por asociaciones, entidades sociales y especialistas del ámbito jurídico.

Con la reforma, ese término fue sustituido por “personas con discapacidad”. Además, el nuevo enfoque pone el acento en los derechos, la igualdad y la no discriminación. Dicho de forma sencilla: no se trata solo de cambiar una palabra, sino de adaptar el texto constitucional a una visión más actual y respetuosa.

¿Qué reconoce ahora el artículo 49 sobre las personas con discapacidad?

La nueva redacción establece que las personas con discapacidad ejercen sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Esto quiere decir que la Constitución reconoce de forma expresa que esos derechos deben poder disfrutarse de verdad, no solo quedar bonitos sobre el papel, que ya sabemos que el papel lo aguanta casi todo.

También recoge la obligación de los poderes públicos de impulsar políticas dirigidas a favorecer la autonomía personal y la inclusión social. Esa inclusión debe desarrollarse en entornos universalmente accesibles, es decir, espacios, servicios y condiciones pensados para que todas las personas puedan participar en igualdad.

¿Cómo es el diseño español de la moneda de 2 euros de 2026?

La moneda conserva las características habituales de una pieza de 2 euros. Mantiene la cara común europea utilizada por los países de la eurozona y conserva su valor facial para cualquier transacción.

La diferencia está en la cara nacional española. El diseño incorpora varias manos sosteniendo un libro que representa la Constitución Española. Sobre esa imagen aparece la inscripción “artículo 49 INCLUSIÓN”, mientras que en el lateral izquierdo figura la palabra “ESPAÑA” y en la parte derecha se incluye el año de acuñación, 2026, junto a la marca de Ceca.

¿Cuántas monedas se han acuñado y cuándo pueden aparecer en circulación?

La emisión prevista alcanza una tirada total de 1,5 millones de unidades. Su distribución comenzó de manera progresiva desde finales de marzo, por lo que no todas las zonas la recibirán al mismo tiempo.

El procedimiento es el habitual para cualquier moneda de curso legal. Las piezas llegan al circuito bancario y después pasan a comercios, cajeros y operaciones de efectivo realizadas cada día por particulares y empresas. En resumen: puede aparecer en el cambio de una compra normal, sin aviso previo ni alfombra roja.

¿Quién pone en circulación esta moneda conmemorativa?

La orden publicada en el BOE estableció que la puesta en circulación debía realizarse durante el primer trimestre de 2026. A partir de ahí, corresponde al Banco de España introducir las monedas en el mercado según las necesidades existentes.

Antes, las piezas son recibidas desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Después, entran poco a poco en el circuito habitual del dinero en efectivo, el mismo por el que pasan el resto de monedas que usamos a diario.

¿Dónde se puede usar esta moneda de 2 euros?

Esta moneda no es solo una pieza conmemorativa para guardar en un álbum. Aunque tenga un diseño especial, mantiene exactamente el mismo valor que cualquier otra moneda de 2 euros.

Las monedas conmemorativas de 2 euros conservan la cara común europea y solo modifican el diseño nacional. Por ese motivo, son válidas como medio de pago en todos los países que utilizan el euro. Esto significa que la moneda dedicada al artículo 49 puede usarse tanto en España como en cualquier otro país de la eurozona sin ninguna limitación.

¿Qué puedes hacer si te encuentras esta moneda en el bolsillo?

Lo más práctico es fijarse bien en la cara nacional española cuando recibas cambio. La pista principal está en el diseño de varias manos sosteniendo un libro, junto a la inscripción “artículo 49 INCLUSIÓN”. Para reconocerla sin complicarte, conviene revisar estos detalles básicos:

Valor: 2 euros.

Año de acuñación: 2026.

Inscripción principal: “artículo 49 INCLUSIÓN”.

Elemento central: varias manos sosteniendo un libro que representa la Constitución Española.

Lateral izquierdo: palabra “ESPAÑA”.

Zona exterior: doce estrellas de la Unión Europea.

Tirada total: 1,5 millones de unidades.

Por lo tanto, si aparece en tus vueltas, puedes pagar con ella como con cualquier otra moneda de 2 euros. También puedes guardarla si te interesa conservar una pieza conmemorativa vinculada a una reforma constitucional reciente. En cualquier caso, no hace falta hacer ningún trámite ni acudir a ningún sitio: basta con mirar un poco mejor esas monedas que, normalmente, pasan por nuestras manos sin pena ni gloria.