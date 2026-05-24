La firma italiana de belleza y limpieza que gana terreno en España ya cuenta con nueve puntos de venta: nueva apertura en calle Alcalá de Madrid

A veces, comprar champú, detergente o productos de belleza acaba siendo casi una excursión organizada. Entre precios, marcas y pasillos llenos de opciones, encontrarlo todo en un mismo sitio se agradece bastante. En ese terreno quiere crecer Acqua & Sapone, el comercio italiano que compite con cadenas como Douglas y Sephora.

La compañía ha abierto una nueva tienda en Madrid, ubicada en la calle Alcalá, con 350 m² de superficie. Con esta apertura, la marca alcanza los nueve puntos de venta en España y suma su segunda tienda en la capital. Su plan pasa por seguir creciendo en centros urbanos y espacios comerciales periféricos, así que parece que la cosa no se queda aquí.

Dónde está la nueva tienda de Acqua & Sapone en Madrid y qué tamaño tiene

La nueva apertura de Acqua & Sapone se encuentra en la calle Alcalá, en Madrid. El establecimiento cuenta con 350 m², una superficie pensada para reunir un surtido amplio sin que el cliente tenga que ir saltando de tienda en tienda como si estuviera haciendo una yincana de recados.

Esta tienda supone el segundo punto de venta de la marca en la capital y eleva a nueve el número total de establecimientos de Acqua & Sapone en España. La apertura se enmarca en un plan de crecimiento que contempla nuevas ubicaciones durante los próximos meses.

Qué vende Acqua & Sapone: más de 7.000 referencias de droguería, belleza y hogar

El nuevo local ofrece más de 7.000 referencias. El surtido incluye productos de droguería, cuidado personal, higiene del hogar y limpieza doméstica, cuatro categorías muy pegadas al día a día, de esas que siempre acaban apareciendo en la lista de la compra.

Además, el establecimiento trabaja con marcas de distribución internacional y también con firmas de origen italiano. La compañía mantiene así una propuesta basada en la variedad, la proximidad y el precio competitivo, tres palabras que, cuando se habla de llenar la cesta, suelen sonar bastante bien al bolsillo.

Por qué Acqua & Sapone sigue creciendo en el mercado español

Acqua & Sapone continúa su expansión en España después de registrar una evolución positiva en el resto de sus centros. Según la compañía, las tiendas abiertas hasta ahora han mostrado una alta aceptación por parte del público, lo que refuerza su posicionamiento dentro del sector.

La empresa también destaca su trayectoria de más de treinta años. En su página web se presenta como una cadena enfocada en productos de higiene personal, belleza y cuidado del hogar de primeras marcas a precios competitivos, una fórmula que ahora busca trasladar al mercado español.

Qué tiendas tiene ya Acqua & Sapone entre Ciudad Real y la Comunidad de Madrid

La firma ya ha puesto en marcha cinco locales repartidos entre Ciudad Real y la Comunidad de Madrid. Entre las ubicaciones citadas por la compañía figuran Imagina Getafe, Rivas Futura, Parque Corredor, Equinoccio Retail Park y El Ángel.

Este avance combina centros urbanos con espacios comerciales periféricos. Dicho de forma sencilla: la marca no está apostando solo por calles céntricas, sino también por zonas comerciales a las afueras, donde muchos consumidores hacen compras grandes o más planificadas.

Qué puede hacer el cliente antes de visitar la nueva tienda de Acqua & Sapone

Para quienes quieran acercarse al nuevo establecimiento de la calle Alcalá, lo más práctico es tener claro qué tipo de compra se busca. Con más de 7.000 referencias, entrar “solo a mirar” puede acabar convirtiéndose en una vuelta completa por droguería, belleza y limpieza del hogar, que tampoco sería la primera vez que pasa. Conviene fijarse en estos puntos básicos antes de comprar:

Revisar si se necesitan productos de cuidado personal, higiene del hogar, limpieza doméstica o belleza. Comparar las marcas internacionales con las firmas de origen italiano disponibles en tienda. Valorar el precio competitivo que la compañía destaca como parte de su propuesta. Tener en cuenta que la tienda de Madrid está en la calle Alcalá y cuenta con 350 m². Seguir las próximas aperturas previstas, ya que la empresa contempla nuevos puntos de venta en los próximos meses.

En resumen, Acqua & Sapone refuerza su presencia en España con una nueva tienda en Madrid y mantiene una estrategia de expansión apoyada en variedad, cercanía y precios competitivos. Para el consumidor, la clave estará en comprobar si esa mezcla de droguería, belleza y hogar encaja con sus compras habituales.