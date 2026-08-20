La falta de camioneros lleva a la UE a buscar conductores en el norte de África

El programa SDM4EU II cuenta con 5,99 millones de euros y desarrollará dos corredores laborales hasta diciembre de 2028, uno entre Marruecos e Italia y otro entre Egipto y Rumanía.

El proyecto europeo Skilled Driver Mobility for Europe II (SDM4EU II) ha comenzado a desplegar una vía de formación y movilidad laboral para conductores profesionales de Marruecos y Egipto. Según la ficha oficial del programa, prevé formar a 600 candidatos y seleccionar a 200 para acceder a oportunidades de empleo en Italia y Rumanía. Comenzó en junio de 2026, durará hasta diciembre de 2028 y cuenta con 5.994.500,83 euros, financiados en un 95% por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Solo 200 de los 600 conductores pasarán a la fase de movilidad europea

La distinción resulta esencial. La formación alcanzará a 600 personas, pero la fase de movilidad quedará reservada a 200. El corredor Marruecos-Italia contará con 100 candidatos y el de Egipto-Rumanía con otros 100. Las empresas participarán en misiones de selección en ambos países y evaluarán directamente a los aspirantes que hayan completado la preparación inicial.

España no figura entre los destinos de esta edición. La documentación oficial limita el piloto a Italia y Rumanía, aunque Talent24h ya ha abordado la escasez de conductores en España y Europa. La organización internacional del transporte por carretera IRU ha señalado que sus miembros FAI y UNTRR colaborarán en la integración de los profesionales en los países receptores.

El reparto oficial del programa queda resumido de esta forma:

Aspecto Dato verificado Conductores que recibirán formación 600 en total, procedentes de Marruecos y Egipto Participantes en la fase de movilidad 200 Corredor Marruecos-Italia 100 candidatos Corredor Egipto-Rumanía 100 candidatos Formadores que mejorarán su capacitación 30 Duración Junio de 2026 a diciembre de 2028 Presupuesto 5.994.500,83 euros, con un 95% procedente del AMIF

Los datos de la tabla proceden de la documentación del proyecto y del anuncio publicado por IRU.

Qué formación recibirán antes de poder trabajar en Italia y Rumanía

El programa comenzará con una evaluación de los sistemas formativos de Marruecos y Egipto para detectar carencias y actualizar los contenidos conforme a los requisitos europeos. Los 600 candidatos recibirán preparación técnica y conducción práctica. El proyecto también reforzará la capacidad local mediante la mejora de las competencias de 30 formadores.

Los 200 elegidos para la movilidad tendrán una preparación adicional adaptada a las carreteras y condiciones laborales de la Unión Europea. También recibirán clases de idiomas y formación en habilidades profesionales. El proceso incluirá apoyo para obtener el Certificate of Professional Competence, la cualificación cuya denominación en España es Certificado de Aptitud Profesional, además de la documentación necesaria para trabajar legalmente.

La ficha del proyecto indica que, tras superar el proceso de cualificación, los participantes podrán obtener tarjetas europeas de cualificación de conductor. Las empresas de acogida organizarán una incorporación estructurada, con orientación, mentoría, ayuda administrativa y legal, y formación lingüística continuada durante los primeros meses.

Por qué Europa recurre a corredores laborales con el norte de África

La iniciativa responde a una carencia estructural de personal. El informe de escasez de conductores de IRU correspondiente a 2025, publicado el 30 de junio de 2026, sitúa en el 13% la tasa de puestos de camionero sin cubrir en Europa. Esto equivale a unas 502.000 vacantes. La organización calcula además que alrededor de 660.500 conductores europeos se jubilarán antes de 2030.

El problema no se explica únicamente por la falta de candidatos. Las empresas señalan barreras como el acceso a la formación, las condiciones de las cabinas, la escasez de aparcamientos seguros, los horarios y el tiempo disponible en casa. El coste inicial de los permisos y la formación también puede alejar a nuevos aspirantes, mientras que las mujeres representan alrededor del 4% de los camioneros europeos.

SDM4EU II se encuadra en las Asociaciones de Talentos de la Comisión Europea. Estos marcos combinan formación profesional, reconocimiento de cualificaciones, contratación justa e integración en el país de destino. Marruecos incluyó a los conductores de camión entre sus sectores prioritarios y Egipto incorporó el transporte entre sus ámbitos de cooperación con la Unión Europea.

Quién gestiona el proyecto y cómo se financiará hasta finales de 2028

El presupuesto asciende a 5.994.500,83 euros y el 95% procede del Fondo de Asilo, Migración e Integración, identificado en la documentación como AMIF por sus siglas en inglés. La iniciativa ha sido adjudicada dentro de la Migration Partnership Facility, un mecanismo financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, ICMPD.

GOPA Partners in Action for Change and Engagement coordina el programa. La Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Fondazione Soleterre ETS y la ICAR Foundation participan como entidades beneficiarias. IRU actúa como socio técnico responsable de los estándares de formación y de la difusión del modelo.

El proyecto también creará una plataforma de aprendizaje y conocimiento alojada por IRU. El trabajo final documentará la captación, selección, formación, movilidad e integración de los conductores para que el sistema pueda adaptarse a otros países y corredores laborales en el futuro.