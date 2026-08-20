Un buscador de oro sorprende con lo que aparece en su batea en Extremadura

La grabación atribuida a Santiago Alba ha sido publicada varias veces desde enero de 2025. No consta el río exacto, el peso ni un análisis independiente del material.

Un vídeo atribuido al creador @s.a.m_gold_digger muestra una batea con numerosos fragmentos dorados después de, según su descripción, pasar otro fin de semana buscando oro en Extremadura. La grabación ha sido recuperada en una publicación fechada el 10 de agosto de 2026, pero no corresponde a un hallazgo reciente. La misma escena ya aparecía en Internet a comienzos de enero de 2025 y fue publicada por Talent24h en julio de ese año.

La historia también fue reutilizada por la misma revista en julio y octubre de 2025, marzo de 2026 y agosto de 2026. Todas esas versiones reproducen la misma descripción del vídeo y la misma frase atribuida al usuario: “otro fin de semana buscando oro por Extremadura”.

Por tanto, el interés de la grabación no está en un nuevo descubrimiento ocurrido en agosto de 2026. La información relevante consiste en comprobar desde cuándo circula, qué datos pueden acreditarse y qué respaldo geológico tiene la presencia de oro en determinados puntos de Extremadura.

Qué muestra el vídeo y qué datos del hallazgo no están confirmados

En las imágenes puede observarse una batea con pequeños elementos brillantes mezclados con sedimentos oscuros. El usuario los presenta como oro obtenido durante un fin de semana de trabajo en un río extremeño. Las publicaciones consultadas identifican al protagonista como Santiago o Santiago Alba y relacionan la cuenta con el nombre @s.a.m_gold_digger.

Sin embargo, ninguna de esas informaciones identifica el río ni aporta el municipio, la fecha exacta de la salida o las coordenadas del lugar. Tampoco ofrecen el peso de los fragmentos, su pureza, un análisis mineralógico o una valoración económica verificable. El vídeo permite observar piezas doradas, pero no calcular cuánto oro habría realmente en la batea ni cuánto dinero podrían valer.

Tampoco puede afirmarse que todos los elementos visibles sean grandes pepitas. El Instituto Geológico y Minero de España documenta que buena parte del oro encontrado en depósitos aluviales de esta zona aparece en pequeñas partículas, láminas o fragmentos milimétricos. En determinados sedimentos estudiados se localizaron piezas inferiores a dos milímetros.

El IGME sí documenta depósitos de oro en zonas de Extremadura

La existencia de oro en el territorio extremeño cuenta con respaldo científico. Un estudio publicado por investigadores del Instituto Geológico y Minero de España y de la Universidad de Salamanca analizó los depósitos auríferos del sector occidental del Sistema Central. El trabajo distingue filones de cuarzo, depósitos aluviales antiguos, placeres vinculados a la red fluvial actual y oro acumulado en suelos formados sobre pizarras.

Entre los lugares estudiados aparecen El Chivote y La Pedrera, vinculados a mineralizaciones primarias; Las Cavenes y el Sierro de Coria, asociados a depósitos aluviales terciarios; el río Erjas, donde se documentaron placeres cuaternarios; y Casillas de Coria, con presencia de oro en materiales alterados situados sobre el Complejo Esquisto Grauváquico.

La investigación también menciona hallazgos en el entorno de Casas de Don Pedro, al nordeste de Badajoz y cerca del límite con Cáceres. En otros puntos, las variaciones del nivel del agua y el lavado progresivo del suelo favorecen que los materiales ligeros sean arrastrados y que el oro vuelva a concentrarse cerca de la superficie.

Estos datos confirman que encontrar pequeñas partículas de oro en Extremadura resulta geológicamente posible. No demuestran, sin embargo, que el material del vídeo proceda de alguno de esos enclaves ni permiten identificar el cauce visitado por Santiago.

Por qué las partículas de oro permanecen en el fondo de la batea

El bateo aprovecha la diferencia de densidad entre el oro y los materiales más ligeros del río. La persona recoge arena y grava, introduce el sedimento en la batea y lo lava mediante movimientos circulares. El agua va expulsando progresivamente las partículas menos pesadas, mientras los minerales densos permanecen en la parte inferior.

Los depósitos formados por la acumulación de minerales pesados reciben el nombre de placeres. Pueden aparecer donde la corriente pierde velocidad, en grietas de las rocas, tras obstáculos, en curvas del cauce o en puntos donde se depositan arenas y gravas. La erosión libera el oro de las rocas originales y el agua lo transporta hasta que termina sedimentándose.

Después de eliminar las piedras de mayor tamaño, el buscador repite el lavado hasta quedarse con una pequeña cantidad de sedimento pesado. Los fragmentos más pequeños pueden recogerse con una pipeta. El proceso requiere trabajar bastante material y controlar los movimientos para no expulsar también las partículas de oro.

Batear en un río no significa que el oro pueda extraerse libremente

La Ley 22/1973, de Minas, establece que los yacimientos de origen natural y los demás recursos geológicos existentes en España son bienes de dominio público. La norma solo deja fuera de su ámbito la extracción ocasional y de escasa importancia realizada por el propietario de un terreno para su uso exclusivo, siempre que no se aplique una técnica minera.

Esa excepción no describe de manera automática el bateo efectuado por una persona en un cauce público. Además, la Confederación Hidrográfica del Guadiana dispone de un procedimiento de autorización para la extracción de áridos en el dominio público hidráulico y señala que quienes pretendan retirar estos materiales deben solicitar el permiso correspondiente.

Esto no permite concluir que cualquier lavado puntual con una batea necesite siempre el mismo trámite. La respuesta depende del cauce, la cantidad de sedimento removida, las herramientas utilizadas, la existencia de derechos mineros y la posible protección ambiental del espacio. Antes de comenzar, debe consultarse con el órgano minero de la Junta de Extremadura y con la confederación hidrográfica competente.

La grabación atribuida a Santiago resulta llamativa y la geología extremeña respalda que existen depósitos auríferos en la región. Lo que no puede sostenerse es que se trate de un hallazgo nuevo de 2026. El vídeo circula, como mínimo, desde enero de 2025 y carece de datos suficientes para determinar el peso, la pureza o el valor del material mostrado.