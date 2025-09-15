La fábrica de Luengo necesita personal en Riego de la Vega (León) para cubrir 6 vacantes: turnos rotativos

¿Buscas un empleo dentro del sector de la alimentación? Legumbres Luengo S.A., empresa referente con más de 150 profesionales en plantilla, ha lanzado un proceso de selección en Riego de la Vega (León) para cubrir 6 vacantes, entre cargos de carretillero/a, técnico/a de mantenimiento y de operario/a de producción. Si estás pensando en incorporarte a esta conocida compañía, deberás mandar el currículum y saber cuáles son los requisitos que se piden para cada uno de los cargos profesionales o las condiciones laborales que ofrece Legumbres Luengo. Todos los datos a tener en cuenta los puedes ver en esta noticia.

Legumbres Luengo lanza dos ofertas de empleo para trabajar en su planta de Riego de la Vega (León)

La compañía necesita reforzar su equipo en áreas clave como producción, logística y mantenimiento. Para ello, busca profesionales comprometidos que puedan aportar experiencia y estabilidad a su plantilla. El puesto de carretillero/a se centra en la colocación y movimiento de mercancías con carretilla elevadora, preparación de pedidos y ubicación del producto terminado en estanterías de hasta cinco alturas, utilizando PDA para su registro. Por último, el de operario/a de producción, se encarga de la sección de legumbre cocida, realizando tareas de manejo de maquinaria industrial, trabajo en cadena, control de calidad y limpieza del área de trabajo.

En el caso del perfil de mantenimiento, las funciones abarcan el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e instalaciones industriales, diagnóstico de averías y colaboración con producción para asegurar el correcto funcionamiento de las líneas.

Para poder optar a alguno de estos puestos de trabajo de Luego, es necesario cumplir con los siguientes requisitos específicos:

Operario/a de producción

Educación Secundaria Obligatoria.

No se requiere experiencia previa.

Residir en la provincia de León.

Español nativo o bilingüe.

Carretillero/a

Educación Secundaria Obligatoria.

Experiencia mínima de 1 año.

Carnet y experiencia en manejo de carretilla elevadora.

Español nativo o bilingüe.

Disponibilidad inmediata.

Mantenimiento

Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento Industrial o similar.

Experiencia mínima de 3 años.

Residir en la provincia de León.

Español nativo o bilingüe.

Las condiciones laborales son competitivas y ofrecen estabilidad dentro de una empresa referente del sector alimentario.

El puesto de mantenimiento ofrece contrato indefinido, jornada completa en turnos continuos de mañana, tarde y noche, y un salario competitivo acorde a la experiencia, con 1 vacante. El puesto de operario/a de producción ofrece contrato de duración determinada, jornada completa en turnos rotativos y un salario anual entre 17.000 y 18.000 euros brutos, con 4 vacantes disponibles. El puesto de carretillero/a garantiza contrato temporal, jornada completa en turnos de mañana y tarde, y un salario mensual de entre 1.400 y 1.500 euros brutos, con 1 vacante.

Cómo enviar el currículum a Legumbres Luengo

Legumbres Luengo garantiza un proceso de selección para trabajar en su fábrica de Riego de la Vega (León) basado en competencias, sin distinción de género, edad u otras circunstancias personales. Si cumples los requisitos y quieres participar en la selección, puedes inscribirte siguiendo estos pasos:

Dirígete al portal de empleo donde están publicadas las vacantes de Legumbres Luengo. Selecciona la oferta de trabajo que más se ajuste a tu perfil. Revisa con detalle los requisitos y condiciones de la oferta que te interese. Pulsa en “Inscribirme en esta oferta”. Adjunta tu currículum actualizado.

Una vez completado el proceso, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa. Si tu perfil encaja, recibirás una llamada para entrevista y posterior incorporación en Legumbres Luengo, en Riego de la Vega (León).