La fábrica de jamones Cárnicas Joselito en Guijuelo (Salamanca) busca personal sin experiencia: cómo enviar el CV

¿Estás sin trabajo y buscas un empleo estable en el sector agroalimentario, con posibilidades reales de continuidad? Cárnicas Joselito, firma de referencia en el jamón ibérico, necesita personal (no es necesaria experiencia previa) de producción para su planta de Guijuelo (Salamanca). Si quieres comprobar si encajas en el perfil, revisa los requisitos y sigue los pasos que te indicamos para inscribirte hoy mismo y mandar el currículum.

Se abre proceso de selección para trabajar en la fábrica de Cárnicas Joselito de Guijuelo: cuáles son las funciones, requisitos y condiciones de la oferta

En estas instalaciones, la persona seleccionada se integrará en el equipo de fábrica para realizar trabajos de producción vinculados al proceso del jamón ibérico. Entre las tareas diarias se incluyen labores de salado y curado, operaciones de empaquetado y trabajos de obrador, así como la verificación de que los productos cumplen los estándares de calidad y el apoyo al equipo en necesidades generales del área.

La compañía ofrece contrato de duración determinada con jornada completa y continua en turno de mañana, modalidad presencial en Guijuelo. La retribución es de 22.000 € brutos al año, según se indica, aunque para ello está el convenio. Por otro lado, se suman incentivos en la campaña de Navidad y en la campaña de matanza. Además, la empresa facilita la disponibilidad de horas de convenio adicionales a las vacaciones, cuenta con instalaciones confortables y seguras, un buen clima laboral y apuesta por la estabilidad: buscan personas comprometidas con vocación de permanencia, y que cumplan con estos requisitos:

No se requiere experiencia (se valorará experiencia en puestos similares).

Valorable disponer de vehículo propio si resides fuera de Guijuelo.

Destreza manual, fortaleza física, orden y limpieza, iniciativa y proactividad.

Conocimientos valorables en empaquetado y envasado, manejo de materiales y herramientas, operaciones de fabricación, nociones de cadena de suministro y trabajos de obrador en industria alimentaria.

Cómo inscribirte en esta oferta de empleo de Cárnicas Joselito

Esta vacante de Cárnicas Joselito en Guijuelo está disponible a través del portal de empleo donde se ha publicado dicha oferta de trabajo. Prepara tu currículum actualizado y pulsa el botón “Inscribirme en esta oferta” para adjuntar la documentación solicitada y completar tu candidatura. Si reúnes los requisitos y te motiva formar parte del equipo que elabora uno de los jamones ibéricos más reconocidos, apúntate hoy mismo.