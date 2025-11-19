Estos pisos con cocina integrada y hasta 118 metros cuadrados se están vendiendo desde 55.000 euros

Pisos con cocina abierta al salón, amplios y luminosos, con precios que parten de 65.000 euros: una selección de inmuebles para quienes buscan integrar espacios sin renunciar a la comodidad.

La cocina abierta al salón es un clásico que no pasa de moda. Esta selección reúne viviendas con este diseño, con precios que, en conjunto, van desde 50.000 hasta 280.000 euros. En los ejemplos concretos, las opciones arrancan en 65.000 euros.

Por qué los pisos con cocina abierta al salón amplían luz y convivencia

La integración elimina barreras físicas y visuales, generando sensación de amplitud y fluidez. Cocinar, comer y relajarse suceden en un mismo espacio, favoreciendo la vida social o familiar.

Además, los especialistas apuntan que esta distribución potencia la entrada de luz natural, algo especialmente valioso en viviendas de tamaño medio o con orientación interior. ¿Te atrae esta distribución? Es fácil entender por qué mantiene un público fiel.

Tendencias 2025 en cocinas abiertas al salón: materiales, colores y soluciones

En 2025 se imponen materiales naturales, paletas neutras y detalles artesanales. Ganan terreno las islas multifuncionales que combinan cocción, barra de desayuno y almacenamiento; los separadores ligeros con cristal o celosías metálicas que delimitan sin aislar; las campanas integradas en techo o encimera para reducir ruidos y olores; y los electrodomésticos panelables que se mimetizan con el mobiliario para un conjunto limpio y elegante.

Consejos para fusionar cocina y salón sin sacrificar comodidad ni limpieza

Antes de decidir, conviene cuidar algunos aspectos clave. ¿Qué debes tener en cuenta? Toma nota, porque aquí está la letra pequeña, y muy útil, por cierto:

Elegir materiales resistentes y de fácil limpieza, sobre todo en suelos y encimeras.

Priorizar una ventilación y extracción eficientes y silenciosas para evitar humos y olores.

Mantener coherencia cromática entre cocina y salón para una estética unificada.

Combinar iluminación ambiental, puntual y decorativa para crear capas de luz.

Con estas pautas, la fusión se siente natural y práctica en el día a día.

Ejemplos de pisos con cocina abierta al salón y precios y superficies

A continuación, cinco ejemplos representativos en distintas provincias, con datos de precio, tamaño y características destacadas. Una pista rápida para comparar posibilidades de un vistazo.

Localidad y provincia Precio Superficie Habitaciones Baños Extras relevantes Padules, Almería 65.000 € 78 m² construidos 2 1 Planta baja, chimenea, estilo rústico acogedor La Guija, Ciudad Real 68.000 € No indicado, promoción de 38 a 118 m² No indicado No indicado Obra nueva moderna, diseño diáfano, excelente iluminación natural Merindades, Burgos 68.000 € 65 m² construidos 2 1 Cocina americana equipada, gran terraza, se vende equipada Turre, Almería 74.950 € 63 m² construidos 3 1 Reforma reciente, ventanas y puertas nuevas, terraza L’Aldea, Baix Ebre, Tarragona 82.670 € No indicado 2 1 Obra nueva, salón comedor amplio y luminoso con cocina abierta

Como se aprecia, hay alternativas para distintos gustos y presupuestos, desde ambientes rústicos con chimenea en Almería hasta obra nueva luminosa en Tarragona. También existe una promoción en La Guija con precios desde 55.000 euros y superficies de 38 a 118 m², ideal para quienes buscan opciones dentro de la misma localidad.

En definitiva, los pisos con cocina abierta al salón combinan diseño y funcionalidad. ¿Te ves cocinando mientras charlas con tus invitados sin perderte nada? Puedes visitarlos en la web de Idealista.