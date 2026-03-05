La expansión de Aldi en 2026 trae 64 nuevos trabajos a Castellón y acelera la apertura de supermercados

La cadena de supermercados impulsa su expansión este 2026 con 442 nuevas incorporaciones en la Comunitat Valenciana, donde Castellón ganará peso con nuevas tiendas y contrataciones. El centro logístico de Sagunto refuerza esta estrategia y consolida a la región como uno de los motores de crecimiento de la compañía.

Aldi continúa su crecimiento en España tras un 2025 con algunas de sus mejores cifras recientes y mantiene este 2026 su plan de expansión. En la Comunitat Valenciana, la compañía prevé generar 442 empleos, y Castellón tendrá un papel destacado con 64 nuevas contrataciones ligadas a la apertura de más tiendas, según la información publicada por Castellón Plaza.

Castellón concentrará 64 nuevos empleos dentro del plan de expansión de Aldi en 2026

Castellón se sitúa como una de las ciudades incluidas en la estrategia de crecimiento de Aldi en la Comunitat Valenciana. El objetivo de estas incorporaciones es aumentar la actividad y ampliar la red comercial durante este año, con nuevas aperturas y refuerzo de plantilla.

Dentro del plan autonómico, las 64 contrataciones suponen una aportación relevante al incremento de personal previsto en la comunidad. Además, el impulso en Castellón destaca porque, hasta ahora, no se habían realizado grandes esfuerzos de integración en la ciudad en lo relativo al sector de la gran distribución. ¿Buscas trabajo en este sector? Ojo, porque esta cifra apunta a un movimiento importante en la zona.

La Comunitat Valenciana suma 442 incorporaciones y reparte el empleo por provincias

A nivel regional, Aldi plantea un reparto de contrataciones por provincias que refleja un crecimiento equilibrado, aunque con un mayor peso en Alicante y Valencia. ¿Dónde se concentrará la mayor parte de los contratos? Principalmente en Alicante, seguida por Valencia, y después Castellón. A continuación, el reparto previsto de nuevas incorporaciones en 2026 dentro de la Comunitat Valenciana:

Provincia Nuevos empleos previstos en 2026 Alicante 254 Valencia 124 Castellón 64 Total Comunitat Valenciana 442

Este volumen, además, representa casi la mitad del empleo que Aldi prevé generar en el conjunto del país, lo que refuerza el peso de la Comunitat Valenciana en su planificación de crecimiento.

El centro logístico de Sagunto refuerza la estrategia y ya gestiona el 18% nacional

La expansión laboral y comercial se enmarca en el segundo aniversario del centro logístico de Sagunto, una instalación clave para la cadena. Desde su puesta en marcha en la Comunitat Valenciana, este centro gestiona el 18% del volumen nacional de la compañía y abastece a varias zonas fuera de la propia comunidad. Para entender su papel, estas son las claves que se destacan en el plan:

Gestiona el 18% del volumen nacional de Aldi.

Abastece supermercados de la Comunitat Valenciana, Baleares y Teruel.

La plantilla total en la Comunitat Valenciana superará las 1.350 personas, con 770 vinculadas a la operativa del centro de Sagunto y a supermercados de su área de influencia.

Con este crecimiento, la Comunitat Valenciana se situará como la tercera región con más tiendas de Aldi en España, con 78 establecimientos, por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid, y superando a Andalucía en presencia de la cadena.

Objetivo de 2026: más tiendas en España y una plantilla que no para de crecer

El avance en Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana se integra en un plan estatal más amplio. Para 2026, Aldi prevé abrir cerca de 40 nuevas tiendas en España con el objetivo de superar los 9.000 empleados y alcanzar los 500 supermercados en el país.

En consecuencia, la Comunitat Valenciana aparece como una pieza central dentro de esa hoja de ruta, tanto por el volumen de nuevas contrataciones como por el papel del centro logístico de Sagunto y el crecimiento de su red de establecimientos.