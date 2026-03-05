La alianza El Corte Inglés-Repsol prepara un salto grande con 222 nuevas aperturas de sus formatos de tiendas

Hay días en los que solo quieres entrar, coger algo rápido y seguir con tu vida. A veces es de camino a casa, otras en mitad de un recado, y muchas directamente en una estación de servicio. En ese terreno de la compra rápida es donde Supercor Stop&Go se ha ido haciendo hueco desde que nació en 2017. Entonces el objetivo era «crear la mayor red de tiendas de proximidad y conveniencia de España» y, a juzgar por el tamaño que ha alcanzado, la ambición iba en serio. Hoy la red ya suma 778 tiendas en funcionamiento. Y lo siguiente es un número redondo y muy de titular: llegar a 1.000 en 2028.

¿Cuántas tiendas Supercor Stop&Go hay ya y cuántas quieren en 2028?

El plan conjunto de El Corte Inglés y Repsol apunta directamente a 1.000 tiendas en 2028. En 2025, sin ir más lejos, inauguraron 71 establecimientos y con eso alcanzaron un total de 778 tiendas operativas. Dentro de esa cifra, 672 corresponden al formato Stop&Go y 106 a la versión Mini. Para ver el salto que buscan de aquí a 2028, las cifras por formato quedan así:

Formato Tiendas en funcionamiento (total: 778) Objetivo 2028 (total: 1.000) Tiendas que faltan Stop&Go 672 750 78 Mini 106 250 144 Total 778 1.000 222

Traducido a “obra y pico” de aperturas: para alcanzar esas 1.000 tiendas, necesitan abrir 222 establecimientos más en los próximos dos años, es decir, 111 al año. Y, si lo comparamos con 2025, el ritmo exigido sube bastante: entonces fueron 71 inauguraciones en todo el año.

¿Qué se lleva El Corte Inglés con esta red de casi 800 puntos?

Para El Corte Inglés, esta expansión significa ganar terreno en el supermercado de proximidad, es decir, en la compra del día a día y de “me falta esto y lo pillo rápido”. Con 778 puntos en funcionamiento, hablamos de una presencia muy amplia, justo lo que una cadena busca cuando quiere estar cerca del cliente sin depender solo de las tiendas grandes.

Pero aquí hay otra pieza clave: la recogida de pedidos. La red también funciona como una malla enorme de puntos donde los clientes pueden recoger compras online, lo que encaja con una idea muy concreta: más ecommerce (compras por internet) que retail (venta puramente en tienda). En otras palabras, no es solo vender en gasolineras; es tener una red capilar, o sea, muy extendida y repartida, para competir en la logística de última milla, que es el tramo final del envío hasta que el pedido llega a tus manos. En ese “campo de batalla”, Amazon juega con megacentros y flotas, y las startups compiten en precio y velocidad; aquí, El Corte Inglés y Repsol tiran de activos físicos ya operativos y de una marca conocida por la gente.

¿Por qué a Repsol le interesa el negocio non-oil y sumar servicios?

Para Repsol, Supercor Stop&Go encaja dentro de su negocio non-oil, que viene a ser todo lo que genera ingresos más allá de vender combustibles. La lógica es bastante directa: si una estación ofrece más cosas, aumenta el atractivo, entra más gente y el negocio no depende solo de llenar el depósito.

De hecho, esta estrategia de diversificación se apoya también en alianzas con otras empresas como Amazon, Starbucks, Lizarran o Levaduramadre. A eso se suman más de 500 áreas de lavado Klin y la idea de convertir las estaciones en espacios multiservicio que aumenten la afluencia. Y, en el plano de la fidelización, Repsol destaca la app Waylet, que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios, una cifra que ayuda a entender por qué la compañía quiere que su red sea algo más que surtidores.

Qué puedes hacer tú para aprovechar esta expansión hasta 1.000 tiendas en 2028

Con 778 tiendas ya funcionando y el objetivo de 1.000 para 2028, lo práctico para el cliente es claro: hay más sitios donde resolver una compra rápida y, sobre todo, más puntos donde recoger pedidos online de El Corte Inglés. Si lo tuyo es comprar por internet y no te apetece estar pendiente de entregas, una red así puede ahorrarte vueltas y esperas.

Para sacarle partido de forma sencilla, puedes moverte con estos pasos:

Si compras online en El Corte Inglés, busca la opción de recogida y úsala como alternativa a la entrega a domicilio cuando te encaje. Ten en mente que hay dos formatos (Stop&Go y Mini): hoy son 672 y 106, y para 2028 quieren llegar a 750 y 250 respectivamente. Si pasas por estaciones de Repsol, recuerda que el valor añadido no es solo el combustible: la idea es que sean espacios multiservicio con opciones extra. Si ya formas parte de su fidelización, ten presente que Waylet es una pieza central y ya supera los 10 millones de usuarios.

Al final, el movimiento va de conveniencia en estado puro: más puntos, más cercanía y una apuesta fuerte por la recogida de pedidos online. Y, si cumplen el plan, en 2028 el mapa será todavía más “de paso”, de esos que te pillan cerca cuando más lo necesitas.