La etiqueta B de la DGT empieza a quedarse sin sitio y estas son las nuevas restricciones que llegarán en 2026

Si llevas la pegatina amarilla en el parabrisas, toca tomar nota. Desde 2026, los coches con etiqueta B empezarán a encontrarse con restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implementar ZBE, así que el tablero se mueve en buena parte del país. Hasta ahora la diana estaba sobre los vehículos sin distintivo de la DGT, pero eso cambia.

Cataluña ya ha marcado un calendario claro: limitaciones desde el 1 de enero de 2026 en episodios de alta contaminación y veto total desde el 3 de enero de 2028. ¿Te afecta? Aquí van las fechas, los tipos de vehículo y los pasos básicos para no llevarte un susto.

¿Qué cambia para los coches con etiqueta B desde 2026?

El calendario legal fija que, para 2026, la mayor parte de las más de 150 ciudades obligadas deberá tener sus Zonas de Bajas Emisiones plenamente operativas, con reglas específicas para los vehículos más contaminantes. La idea es clara: reducir la polución en núcleos urbanos y proteger la salud pública.

Por lo tanto, además de los coches sin distintivo, los vehículos con etiqueta B entran en el punto de mira con nuevas prohibiciones en numerosas áreas urbanas. Dicho de otro modo: la pegatina amarilla empieza a perder terreno en las ZBE.

¿Qué vehículos están afectados exactamente y cuándo?

El alcance está bien definido: turismos y furgonetas de gasolina matriculados entre enero de 2001 y 2006; diésel matriculados entre 2006 y 2014; y vehículos con más de 8 plazas o destinados al transporte de mercancías matriculados después de 2006. En la práctica, muchos coches con más de diez años se quedarán fuera de las ZBE cuando apliquen estas normas.

Durante 2026, en Cataluña, la prohibición no será absoluta: solo operará los días en que se active un protocolo por contaminación. El plan final es la restricción total a partir del 3 de enero de 2028 y, aunque la medida arranca en Cataluña, otras comunidades podrían adoptar restricciones similares.

¿Qué pasa en Cataluña: fechas y alcance de la restricción a la etiqueta B?

En Cataluña, la Generalitat aprobó en julio de 2024, mediante el Decreto 132/2024, el Plan de Calidad del Aire horizonte 2027, con 84 medidas y 386 acciones de cumplimiento obligatorio. La novedad más relevante es la restricción progresiva a los coches con etiqueta B dentro de las ZBE.

Fecha Qué ocurre Dónde Condición de aplicación Vehículos afectados 1 de enero de 2026 No pueden circular los B cuando se activen protocolos por elevada contaminación Cataluña (más de 30 ZBE) Solo durante la activación de dichos protocolos Turismos y furgonetas gasolina 2001–2006; diésel 2006–2014; y >8 plazas o transporte de mercancías matriculados después de 2006 3 de enero de 2028 Prohibición permanente a los vehículos con distintivo B Cataluña (ZBE) Permanente Los mismos

Esto quiere decir que, desde el 1 de enero de 2026, la circulación de coches con etiqueta B quedará vetada en más de 30 ZBE catalanas cuando se declare episodio de alta contaminación. Y, desde el 3 de enero de 2028, el veto será permanente en esas áreas.

Qué puedes hacer si tu coche tiene etiqueta B: pasos prácticos

Tranquilidad, que aquí no hay trampa ni cartón: lo importante es anticiparse. ¿Tu coche lleva la pegatina B de la DGT y sueles entrar en ZBE? Estas son las claves básicas para organizarte con margen.

Comprueba si tu municipio está obligado a tener ZBE (más de 50.000 habitantes) y si estará operativa de cara a 2026. Si circulas por Cataluña, apunta dos fechas clave: 1 de enero de 2026 (restricción en días con protocolo activo) y 3 de enero de 2028 (prohibición permanente). Verifica si tu vehículo entra en los supuestos afectados: gasolina matriculado entre enero de 2001 y 2006; diésel matriculado entre 2006 y 2014; o más de 8 plazas/transporte de mercancías matriculado después de 2006. Planifica tus desplazamientos de 2026 teniendo en cuenta que, en Cataluña, los días con protocolo por contaminación no podrás acceder a las ZBE con etiqueta B. Mantente atento a posibles restricciones similares en otras comunidades, que podrían seguir el mismo camino.

En consecuencia, la etiqueta B pierde privilegios en las ZBE: primero de forma variable según los episodios de contaminación en 2026 (en Cataluña) y, después, con un veto definitivo desde el 3 de enero de 2028. De ahí que convenga ajustar rutas y decisiones con tiempo: la prioridad oficial es mejorar la calidad del aire y reducir la polución en las ciudades.