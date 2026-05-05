Los inquilinos que pidieron la prórroga a tiempo pueden respirar algo más tranquilos tras la caída del decreto

El alquiler vuelve a colocarse en el centro de las preocupaciones de muchas familias. Y no es para menos: cuando el contrato de tu casa está en juego, la tranquilidad dura lo justo. Tras el fracaso del decreto de alquileres, más de un millón de contratos quedan ahora expuestos a posibles subidas por parte de los propietarios. En total, casi tres millones de personas se enfrentan a dudas sobre qué puede pasar con su vivienda. Los expertos no coinciden del todo y ya se anticipan conflictos en los tribunales.

Qué ha pasado con el decreto de alquileres y por qué preocupa a tantos inquilinos

El decreto de alquileres ha dejado de estar en vigor tras no salir adelante. Esto abre una etapa de incertidumbre para más de un millón de contratos de alquiler que, hasta ahora, podían acogerse a determinadas prórrogas. Muchos inquilinos se preguntan si el casero puede subirles el alquiler o si todavía están protegidos.

La preocupación afecta a casi tres millones de personas. No hablamos de una duda menor ni de un trámite de esos que se resuelven con dos clics y mucha paciencia. Hablamos de hogares, de contratos y de la posibilidad de que el precio del alquiler cambie justo cuando el bolsillo ya va bastante entretenido.

Qué ocurre con quienes pidieron la prórroga mientras el decreto seguía vigente

Los inquilinos que solicitaron la prórroga mientras el decreto estaba en vigor son quienes, según la interpretación expuesta por los expertos consultados, pueden estar más tranquilos. La clave está en haber enviado la reclamación dentro del plazo en el que la norma todavía estaba activa.

Es el caso de Gemma, a quien en unos meses se le acaba el contrato de la que ha sido su casa durante 25 años. Ella explica que, en cuanto salió el decreto de la prórroga, decidió acogerse a él para seguir peleando por permanecer en su vivienda: “Enseguida que salió el decreto de la prórroga que es cortísimo, pero algo es algo, para seguir luchando me acogí”.

En estos casos, aunque la propiedad todavía no haya respondido, la interpretación defendida es que la solicitud se hizo bajo el paraguas de una ley vigente. Es decir, bajo la protección de una norma que aún existía cuando el inquilino movió ficha.

Qué contratos de alquiler quedan en una situación más incierta

La situación cambia para los contratos posteriores al 28 de abril. Ahí empieza una zona más gris, de esas que tanto gustan a los conflictos legales y tan poco a quien solo quiere saber cuánto va a pagar el mes que viene.

Algunos propietarios podrían discutir la aplicación de la prórroga en estos contratos. Esto quiere decir que podrían no aceptar la interpretación favorable al inquilino y llevar el caso a los tribunales. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué pasará ahora, por lo que se esperan litigios.

Situación del contrato o solicitud Qué puede pasar ahora Prórroga solicitada mientras el decreto estaba en vigor Los expertos consideran que el inquilino puede estar tranquilo Solicitud enviada por burofax dentro del plazo de vigencia Se entiende que se hizo bajo una ley vigente Contratos posteriores al 28 de abril Algunos caseros podrían discutir la prórroga Casos sin acuerdo entre inquilino y propietario Podrían acabar en los tribunales

Por tanto, la fecha y la forma en que se pidió la prórroga son dos datos fundamentales. No es lo mismo haber actuado mientras la norma estaba viva que intentar hacerlo después de que el decreto haya decaído.

Por qué el burofax puede ser importante para los inquilinos

El burofax aparece como una pieza clave en esta situación. Es un envío que permite dejar constancia de que se ha comunicado algo, cuándo se ha hecho y a quién se ha enviado. Dicho más claro: sirve para poder demostrar que el inquilino pidió la prórroga dentro del plazo.

Según la interpretación recogida, si una persona mandó el burofax mientras el decreto seguía en vigor, estaría protegida aunque el propietario no haya contestado todavía. De ahí que los expertos indiquen que estos inquilinos no deberían preocuparse por una subida inmediata del alquiler vinculada a la caída del decreto.

Qué pueden hacer ahora los afectados por la caída del decreto

En este punto, lo más importante para los inquilinos es ordenar la documentación y revisar las fechas. Puede sonar básico, pero en asuntos de alquiler la diferencia entre estar protegido o quedar en el aire puede depender de un papel enviado a tiempo. Estos son los pasos prácticos que conviene tener claros:

Comprobar si la solicitud de prórroga se hizo mientras el decreto estaba en vigor.

Revisar si se envió un burofax y conservar el justificante.

Confirmar si el contrato es posterior al 28 de abril.

Guardar cualquier comunicación recibida de la propiedad.

Tener presente que algunos casos podrían terminar en los tribunales.

En consecuencia, quienes actuaron dentro del plazo cuentan con más argumentos para defender su posición. Quienes tienen contratos posteriores al 28 de abril, en cambio, se mueven en un terreno más incierto.

Qué puede pasar si el casero decide ir a los tribunales

Algunos propietarios podrían optar por discutir la prórroga judicialmente. Esto significa llevar el conflicto ante un juez para que se decida si el inquilino tiene derecho o no a mantener esas condiciones. Pero el camino judicial no es precisamente rápido ni barato, como sabe cualquiera que haya tenido que enfrentarse a papeleo legal.

En la información aportada se apunta que, si los caseros quieren acudir a tribunales, tendrían que asumir gastos de abogado y procurador. Además, el resultado podría llegar cuando la prórroga esté ya cerca de terminar. Vamos, que el calendario también juega su partida.

La fecha del 28 de abril marca la diferencia

La gran frontera de esta situación está en el 28 de abril. Los contratos posteriores a esa fecha pueden ser discutidos por los propietarios, mientras que quienes pidieron la prórroga antes, con el decreto vigente, tienen una posición más sólida.

Por ahora, la falta de acuerdo entre expertos deja el escenario abierto. Lo que sí parece claro es que más de un millón de contratos y casi tres millones de personas quedan pendientes de cómo se interprete la caída del decreto. Y cuando el alquiler depende de una interpretación legal, la tranquilidad, por desgracia, no viene incluida en el recibo.