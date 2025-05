La DGT exige llevar estos tres documentos para circular: no hacerlo conlleva multas de 500 euros

La última reforma de la Ley de Tráfico endurece las sanciones y exige portar ciertos documentos para evitar multas que pueden llegar hasta los 500 euros. Conoce todos los requisitos y no te arriesgues.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha nuevas medidas para reducir la mortalidad en las carreteras, endureciendo algunas sanciones y obligando a los conductores a llevar ciertos documentos. ¿Te interesa saber cuáles son y qué pasa si no los llevas encima? A continuación, te contamos los detalles principales de la reciente reforma y cómo afecta a tu día a día al volante.

¿Por qué la Dirección General de Tráfico endurece las sanciones económicas ahora?

El principal objetivo de la DGT es frenar el aumento de fallecidos en la carretera, que el pasado año subió hasta 1.145, un 5% más que en el periodo anterior. De ahí que la nueva Ley de Tráfico incorpore un catálogo más extenso de infracciones y multas, además de la retirada de puntos del carné de conducir en algunos casos.

Las sanciones económicas siempre han sido una de las herramientas más efectivas para concienciar a los conductores. Excesos de velocidad, despistes al volante o, simplemente, no llevar la documentación en regla pueden suponer un serio contratiempo para el bolsillo. Por lo tanto, conviene estar atento a los últimos cambios normativos y llevar todo en orden antes de ponerse en marcha.

Estas son las multas que pueden ascender hasta los 500 euros si no cumples la normativa

Las infracciones más graves, aquellas castigadas con multas de 500 euros, abarcan situaciones como utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados en exámenes de conducir o arrojar objetos a la vía que puedan ocasionar incendios.

No obstante, conviene recordar que las sanciones graves, valoradas en 200 euros, incluyen estacionar en carriles bici o llevar en el coche mecanismos para detectar radares. También se consideran infracciones graves conducir con el permiso suspendido, mientras que las infracciones leves, de hasta 100 euros, engloban conductas como descuidar la obligación de mantener el control del vehículo en todo momento.

¿Imaginas quedarte sin carné temporalmente por un despiste? Aunque suene exagerado, las multas también pueden acarrear, en función de su gravedad, la retirada de puntos. Por otro lado, motoristas y ciclistas no se libran de estas nuevas normas: usar el móvil con una mano o encajarlo entre la cabeza y el casco se ha incluido entre las conductas sancionables con 200 euros.

Qué documentos son obligatorios para evitar sanciones según la nueva norma

Muchos conductores desconocen que no solo hay que estar al corriente de la póliza de seguro (aunque no es obligatorio llevar el recibo en el coche), sino que existen tres documentos que la DGT exige tener siempre a mano. Son estos:

Permiso de circulación. Carné de conducir. Tarjeta de la ITV.

El único que puede presentarse de forma digital es el carné de conducir, gracias a la aplicación oficial miDGT. Sin embargo, el permiso de circulación y la tarjeta de la ITV se deben llevar físicamente en el vehículo. A continuación se muestra una tabla con la documentación esencial:

Documento ¿Obligatorio? Formato válido Permiso de circulación Sí Solo físico Carné de conducir Sí Físico o miDGT Tarjeta ITV Sí Solo físico

Como ves, no te exigen la póliza de seguro ni el recibo de pago, ya que desde 2008 no están incluidos en la lista de documentos obligatorios. No obstante, conviene cerciorarse de llevar todo lo demás al día para evitar problemas durante un control.

Cómo estar al día con la nueva normativa y reducir riesgos en carretera

Cada conductor puede contribuir a mejorar la seguridad vial. En primer lugar, es fundamental revisar el estado del vehículo: luces, neumáticos y sistemas de frenado. Después, conviene comprobar que la ITV está en vigor y que se dispone de la tarjeta correspondiente en el coche.

Por otro lado, llevar el carné de conducir actualizado, ya sea en la app miDGT o en formato físico, es un requisito ineludible para librarse de las sanciones. ¿Te preocupa el coste de una posible multa? Entonces, merece la pena seguir estos consejos básicos:

Respeta los límites de velocidad y las señales de tráfico.

Evita maniobras arriesgadas o despistes con el móvil.

Mantén todos tus documentos al día y a mano.

Con todo, la nueva Ley de Tráfico busca reforzar la seguridad en las vías y, al mismo tiempo, incrementar la responsabilidad de cada conductor. Ojo con las infracciones desconocidas: a veces, un simple olvido puede traducirse en una multa inesperada y dolorosa.