La DGT confirma el cambio de matrícula desde junio de 2026: estas son las letras que empezarán a verse en los coches

La combinación pasará de NNY a NPW en uno de los meses con más ventas de coches en España, y fijarse en la primera matriculación seguirá siendo clave si estás pensando en comprar un vehículo de segunda mano.

Quien haya hecho un viaje largo en coche sabe que las matrículas han servido para mucho más que identificar vehículos. Durante años fueron un juego, una pista y hasta una forma de adivinar de dónde venía cada conductor cuando todavía llevaban la inicial de una localidad. Hoy siguen dando conversación, aunque ahora la clave ya no está en la ciudad, sino en la combinación de letras. De hecho, ya es habitual cruzarse con coches que empiezan por la N, cuando no hace tanto lo normal era ver la M.

Según explicó la Dirección General de Tráfico, la DGT, hace unas semanas, el parque móvil, es decir, el conjunto de vehículos que circulan, está envejecido y por eso todavía siguen en la calle coches con 14 años de antigüedad y matrículas que arrancan por H o J. Y ojo, porque fijarse en ese detalle no es solo una curiosidad de conductores con buena memoria: también puede ayudarte bastante si estás pensando en comprar un coche o una moto de segunda mano.

¿Qué letras nuevas llegarán a las matrículas desde junio de 2026?

La novedad más inmediata es que, a partir de junio de 2026, empezarán a verse coches con la combinación NNY a principios de mes y, después, hasta NPW. Es un cambio que no va a pasar desapercibido, porque esas nuevas letras irán apareciendo en calles y carreteras con bastante rapidez.

Junio y julio están entre los meses en los que más coches se venden en España, así que durante el verano será más fácil encontrarse una buena variedad de matrículas nuevas. Dicho de forma sencilla, la sopa de letras del asfalto se moverá más de lo normal justo cuando más coches salen a la calle.

¿Por qué la matrícula puede ser clave si vas a comprar un coche de segunda mano?

Todas las matrículas tienen algo en común: marcan un primer año de matriculación. Ese dato permite saber cuántos años tiene realmente un coche o una moto y hacerse una idea bastante útil de su recorrido. Según explican desde RACE, conocer esa fecha ayuda a calcular el desgaste probable del vehículo, los kilómetros que puede llegar a tener y si ya ha debido pasar por cambios mecánicos habituales, como los neumáticos o la correa de distribución.

También conviene prestar atención si el vehículo ha sido rematriculado. Rematricular significa asignarle una nueva matrícula a un coche que ya estaba inscrito, algo que hoy es menos frecuente, pero que sigue existiendo. Desde RACE recuerdan que, desde el año 2000, los coches nuevos que salen de fábrica llevan el formato actual, con la E de España y el símbolo de la Unión Europea, por lo que cada vez es menos común que se haga este trámite.

Aun así, siguen existiendo coches antiguos en los que aparece la provincia en la matrícula y, en esos casos, sí puede tener sentido solicitar ese servicio. El problema llega cuando esa rematriculación se usa para dar la impresión de que el vehículo ha tenido menos uso del real. Vamos, que la matrícula puede parecer más joven que el coche, y ahí conviene no fiarse solo de la primera impresión.

Cómo comprobar gratis la primera matriculación en la DGT antes de cerrar la compra

El trámite, que suena a ventanilla y papeleo del que apetece regular, es bastante más sencillo de lo que parece. Para saber la fecha de la primera matriculación de un vehículo, solo hay que pedir un informe básico en la DGT, de forma gratuita, o consultarlo a través de la app miDGT. Antes de comprar un coche de segunda mano, lo más recomendable es hacer esto:

Pedir el informe básico del vehículo en la DGT. Comprobar la fecha de la primera matriculación. Revisar si el coche ha sido rematriculado y valorar si esa nueva matrícula puede dar una imagen de menor uso del que realmente ha tenido.

Ese gesto tan simple puede evitarte un disgusto y ayudarte a comprar con más criterio. Porque sí, las matrículas siguen siendo una combinación de números y letras, pero cuando toca mirar un coche usado cuentan bastante más de lo que parece.