Difundir vídeos de personas ebrias en la Feria de Abril (Sevilla) no saldrá gratis y avisan de multas de hasta 10.000 euros

El Consejo Audiovisual de Andalucía alerta de las consecuencias legales de compartir en redes sociales imágenes de personas en estado de embriaguez. La advertencia cobra especial importancia durante la Feria de Abril, donde este tipo de vídeos suele circular con rapidez.

La Feria de Abril de Sevilla arrancó en la madrugada del lunes 20 de abril con la tradicional cena del Pescaíto y el encendido del Alumbrao, dos de sus momentos más esperados. Sin embargo, junto al ambiente festivo y al consumo habitual de rebujito y cerveza, vuelve una práctica que puede salir muy cara: grabar y difundir imágenes de personas ebrias sin su consentimiento.

Difundir vídeos de personas ebrias en la Feria de Abril puede salir muy caro

No se trata solo de una broma o de un vídeo viral. Según ha advertido el Consejo Audiovisual de Andalucía, compartir este tipo de contenidos puede derivar en multas de hasta 10.000 euros e incluso en responsabilidad penal. ¿El motivo? Que puede vulnerarse el derecho al honor y a la propia imagen de la persona grabada.

La situación se complica todavía más cuando las imágenes se publican con tono burlesco o acompañadas de etiquetas que buscan ridiculizar a quien aparece en el vídeo. De ahí que una conducta que muchos ven como algo sin importancia pueda tener efectos legales relevantes.

Además, el presidente del Consejo, José Francisco Domínguez del Postigo, recuerda que incluso con autorización en ese momento podría existir delito si la persona afectada se siente dañada. También advierte de que una grabación perjudicial puede tener consecuencias legales aunque no llegue a difundirse. Ojo, porque aquí no todo vale.

El derecho al honor y a la propia imagen también cuenta en redes sociales

Este fenómeno ha ido creciendo en los últimos años al calor de redes sociales y hashtags como #papagorda, muy ligados a la Feria de Abril. Muchos de estos vídeos se publican sin que la persona afectada sepa siquiera que está siendo grabada o expuesta ante miles de usuarios.

Por tanto, el problema no está solo en grabar, sino en amplificar un contenido que puede afectar a la dignidad de alguien en un momento de vulnerabilidad. Además, el enorme alcance de plataformas como TikTok multiplica el impacto. En 2024, el hashtag #papagorda24 sumó decenas de millones de visualizaciones, lo que demuestra hasta qué punto estas imágenes pueden difundirse en cuestión de horas.

No obstante, empieza a apreciarse cierto rechazo social hacia estas prácticas. Aun así, el fenómeno sigue presente y todo apunta a que continuará mientras no aumente la concienciación sobre sus implicaciones éticas y jurídicas.