Los riders afrontan multas de 200 euros si trabajan sin chaleco desde octubre

La obligación alcanza a quienes trabajan circulando en bicicleta, patinete eléctrico, ciclomotor o motocicleta. La reforma también refuerza el uso del casco y añade nuevas exigencias para motoristas y conductores.

Los repartidores y demás profesionales que circulen en bicicleta, vehículo de movilidad personal —VMP—, ciclomotor o motocicleta para desarrollar su actividad tendrán que usar un chaleco reflectante de alta visibilidad en cualquier tipo de vía desde el 1 de octubre de 2026. Quienes trabajen en bicicleta deberán llevar además casco en vías urbanas y travesías.

La DGT considera grave incumplir el uso del casco, el chaleco y otros elementos de protección incluidos en la reforma y sitúa la sanción en 200 euros. Es la cuantía que la Ley de Tráfico establece con carácter general para las infracciones graves.

No se trata de una medida recién aprobada. El Real Decreto 518/2026 fue publicado en el BOE el 26 de junio y fijó su entrada en vigor para el 1 de octubre. Talent24h ya explicó las nuevas multas para patinetes, ciclistas y motoristas; el enfoque diferencial ahora está en la consecuencia para quienes utilizan estos vehículos durante su trabajo.

El chaleco no afectará únicamente a repartidores de plataformas

Aunque la DGT utiliza el término riders en su resumen, el BOE habla de los conductores que desarrollen su actividad profesional circulando en esos vehículos. Por tanto, la redacción no queda limitada al reparto a domicilio ni a una plataforma concreta.

Las exigencias dependerán del vehículo:

Bicicleta: casco en vías urbanas y travesías para los profesionales, además de chaleco en todas las vías. En carretera, el casco será obligatorio para todos los ciclistas al desaparecer las anteriores exenciones.

casco en vías urbanas y travesías para los profesionales, además de chaleco en todas las vías. En carretera, el casco será obligatorio para todos los ciclistas al desaparecer las anteriores exenciones. Patinete eléctrico y otros VMP: casco para todos sus conductores y chaleco en todas las vías cuando el uso sea profesional. De noche o con poca visibilidad, cualquier usuario deberá llevar un elemento luminoso o reflectante visible a 150 metros.

casco para todos sus conductores y chaleco en todas las vías cuando el uso sea profesional. De noche o con poca visibilidad, cualquier usuario deberá llevar un elemento luminoso o reflectante visible a 150 metros. Motocicleta y ciclomotor: casco en todas las vías y chaleco cuando se utilicen profesionalmente. Conductores y pasajeros deberán llevar guantes en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier vía.

La multa será de 200 euros y los guantes no se aplazan

La Ley de Tráfico considera grave no utilizar correctamente el casco y los demás elementos de protección obligatorios. La DGT aplica expresamente los 200 euros a los incumplimientos sobre casco, chaleco, guantes y calzado recogidos en la reforma.

Una futura orden del Ministerio del Interior concretará las características técnicas de los guantes, pero la obligación comienza el 1 de octubre: hasta que llegue esa orden se utilizarán guantes de protección similares a los actuales. Las motocicletas deberán llevar además un chaleco reflectante entre su dotación obligatoria, aunque su conductor no sea un rider.

También cambian los adelantamientos y el uso del arcén

La reforma fija en 15 años la edad mínima para conducir un VMP. Fuera de poblado, quien adelante a un ciclista u otro usuario vulnerable deberá circular al menos 20 km/h por debajo del límite de la vía, mantener 1,5 metros y cambiar completamente de carril cuando exista más de uno por sentido. En ciudad, los vehículos a motor deberán dejar cinco metros detrás de una bicicleta que circule por el mismo carril.

Las motos no podrán utilizar cualquier arcén por el mero hecho de que exista un atasco. Solo se permitirá en tramos previamente autorizados y señalizados, cuando los carriles estén detenidos por congestión, en fila de uno y sin superar los 30 km/h.

Dos medidas tendrán una transición hasta octubre de 2027

El casco para los VMP, el chaleco para profesionales y el nuevo equipamiento de los motoristas sí serán exigibles desde el 1 de octubre de 2026. Lo que se retrasa un año es la obligación de llevar encendido durante el día el alumbrado del VMP y el final del periodo durante el cual los usuarios de ciclomotores podrán seguir empleando cascos certificados.

Ese periodo transitorio no supone una prórroga general para los riders: el casco y el chaleco que correspondan a su vehículo serán obligatorios desde el 1 de octubre de 2026.