Una arquitecta española explica cómo pasó de no saber invertir a tener 20 viviendas en alquiler

La arquitecta Natalia Forès ha levantado una cartera inmobiliaria de 20 viviendas destinadas al alquiler tras empezar sin experiencia previa. Su último proyecto pasa por un edificio de ocho apartamentos con una previsión de 3.600 euros mensuales de ingresos.

Natalia Forès, arquitecta nacida en Reus, es uno de los perfiles que han encontrado en la inversión inmobiliaria una vía para generar ingresos recurrentes. Según ha explicado en el canal Inmo Aventuras, cuenta con 20 viviendas entre Francia y Reino Unido y prepara una nueva operación con ocho pisos que, según sus cálculos, puede alcanzar una rentabilidad del 11,5%.

La vivienda sigue teniendo un peso muy elevado en el patrimonio de los hogares españoles. La Encuesta Financiera de las Familias 2024 del Banco de España sitúa la riqueza inmobiliaria en el 68,5% de los activos totales, con datos referidos a final de 2024. A este interés se suma una mayor presencia femenina en la inversión alternativa: las mujeres representan ya alrededor del 43% de los inversores analizados por SegoFinance en una comunidad de más de 45.000 usuarios.

De París a Reino Unido: cómo empezó a invertir en vivienda

La historia de Natalia comenzó en París, una ciudad donde el elevado precio de la vivienda le hizo replantearse sus opciones. Según relató, llegó a pensar que, si compraba allí, solo podría acceder a un estudio, algo que no encajaba con sus planes de vida.

A partir de ese momento decidió formarse para entender mejor el mercado inmobiliario. Sus primeras compras no fueron en España, sino en Reino Unido, donde abrió una sociedad limitada para adquirir inmuebles y empezó con dos viviendas en Escocia.

Su estrategia se centró en zonas alejadas del centro y en alquileres dirigidos a personas con dificultades económicas que recibían ayudas públicas. Según cuenta, en algunos casos el pago llega directamente desde el Estado, el Ayuntamiento o una asociación, lo que aportaba más estabilidad al cobro del alquiler.

La estrategia inmobiliaria de Natalia para comprar, reformar y alquilar mejor

Tras esas primeras operaciones, Natalia amplió su cartera con nuevas compras, entre ellas una vivienda alquilada por habitaciones cerca de Nottingham y otra transformada en tres apartamentos independientes. Con el tiempo, llevó esa experiencia a Francia, donde empezó a aplicar también su mirada profesional como arquitecta.

Para ella, uno de los errores más frecuentes al invertir en vivienda es elegir el inmueble como si fuera para vivir en él. Su enfoque es distinto: analizar qué necesita el futuro inquilino y adaptar la vivienda a ese perfil.

Por eso da importancia a elementos como la luz natural, la distribución, el patio o el estado final de la reforma. Considera que una vivienda agradable y bien planteada facilita el alquiler y mejora la experiencia de quienes viven en ella.

Un nuevo edificio de ocho pisos con 3.600 euros de alquiler previsto

El proyecto que prepara ahora es uno de los más relevantes de su trayectoria. Se trata de un edificio con ocho pequeños apartamentos y estudios que espera incorporar a su cartera próximamente.

“Con los 8 pisos calculo que pueda llegar a tener un alquiler de 3.600 euros, me puede dar un rendimiento de 11,5% que no está mal”, explica Natalia. Además, asegura que podría alquilarlo por una cantidad superior una vez terminadas las obras y puesto en el mercado.

La inversora también señala que su forma de financiar las compras ha cambiado. En sus primeros proyectos en Francia tuvo que aportar unos 20.000 euros de fondos propios, además de la financiación bancaria para comprar y reformar. En operaciones posteriores, afirma que llegó a reducir esa aportación inicial a cero. Sobre las reformas, calcula costes habituales de entre 1.000 y 1.500 euros por metro cuadrado.