La carpintería a medida se encarece y los armarios han pasado de 800 a más de 1.900 euros

Pedir un armario a medida ya no es ese pequeño arreglo de casa que se resolvía con cierta tranquilidad. Aquellos presupuestos de unos 800 euros que muchos recuerdan han dado paso a cifras que, en bastantes casos, se acercan a los 1.900 euros o incluso las superan. Y claro, cuando uno pensaba en ordenar ropa, zapatos y cuatro cajas, no esperaba acabar haciendo casi una pequeña obra de ingeniería doméstica. La subida de materiales, la mano de obra y la demanda de diseños más personalizados han empujado los precios hacia arriba.

En torno a 2021, el precio medio de un armario empotrado rondaba los 850 euros, con opciones desde unos 750 euros, según datos de Zaask. Hoy, según las referencias del sector de la carpintería y de empresas como MilEspais, el punto de partida habitual ya se mueve bastante más arriba cuando se buscan acabados completos.

¿Cuánto cuesta hoy un armario a medida en España?

El precio actual depende, sobre todo, de cómo sea el proyecto. Un modelo básico puede partir desde unos 800 euros, pero en cuanto se añaden interiores completos, mejores materiales o puertas correderas, lo normal es acercarse a los 1.400 euros o superar los 1.900 euros.

También hay profesionales que calculan el coste por metro cuadrado o por metro lineal. Esto quiere decir que no solo importa el tipo de armario, sino también cuánto ocupa, cómo se distribuye y cuánta carpintería lleva detrás, que ahí es donde el presupuesto empieza a coger carrerilla.

Referencia del presupuesto Cifra indicada Qué significa para el cliente Precio habitual hace unos años Unos 800 euros Armario a medida sencillo Precio medio en torno a 2021 850 euros Media de armario empotrado según Zaask Opciones sencillas en 2021 Desde unos 750 euros Casos más básicos Modelo básico actual Desde unos 800 euros Punto de partida sin grandes extras Proyecto con más acabados Cerca de 1.400 euros Con interiores, mejores materiales o puertas correderas Proyecto más completo 1.900 euros o más Diseño más personalizado y elaborado Precio por metro cuadrado Entre 225 y 600 euros/m² Cálculo según superficie del armario Precio por metro lineal Entre 450 y 1.200 euros Cálculo según longitud del mueble Mano de obra Entre 20 y 30 euros por hora Coste del trabajo profesional

A estas cantidades hay que sumar posibles cajoneras, accesorios o módulos especiales. Dicho de forma sencilla: cada división interior, cada cajón y cada solución extra tienen su precio, y el armario deja de ser un simple hueco con puertas para convertirse en un mueble hecho casi al milímetro.

Por qué el armario que antes era básico ahora se paga como un proyecto personalizado

Una de las claves está en el tamaño y la complejidad. Cuanto más grande es el armario, más material necesita y más horas de trabajo exige, algo bastante lógico aunque duela cuando llega el presupuesto.

Además, cada vez se piden soluciones más ajustadas al espacio. Esquinas, techos completos o zonas difíciles que antes se dejaban sin aprovechar ahora se integran en el diseño, y eso requiere más precisión, más planificación y más tiempo de taller.

El material también pesa mucho en la factura. No cuesta lo mismo una melamina básica que una madera maciza o unos acabados lacados, y en los últimos años estos materiales se han encarecido, lo que se nota directamente en el precio final.

Por otro lado, el interior del armario ha cambiado bastante. Antes bastaba con una barra y poco más; ahora se buscan cajones, estanterías, compartimentos específicos y accesorios como pantaloneros. Muy práctico, sí, pero cada mejora suma, y el presupuesto no se queda mirando precisamente.

Cómo influye la mano de obra en el precio final del armario

La mano de obra es otro de los factores que más explican la subida. Un armario a medida exige medir bien, fabricar las piezas, adaptarlas al espacio y colocarlas con precisión, porque no es lo mismo montar un mueble estándar que trabajar sobre una pared concreta, con sus pequeñas sorpresas incluidas.

A esto se suma la falta de mano de obra y de relevo generacional en la carpintería. Es decir, hay más demanda de proyectos personalizados, pero no siempre hay suficientes profesionales disponibles para absorberla con rapidez.

Por lo tanto, el tiempo del carpintero se ha convertido en una parte importante del presupuesto. Entre los 20 y los 30 euros por hora de mano de obra, el coste final puede subir bastante si el proyecto requiere ajustes, módulos especiales o una instalación más compleja.

De ahí que las empresas del sector coincidan en una idea: el armario a medida ya no se valora solo por sus puertas o sus tablas, sino por todo el trabajo técnico que lleva detrás. Y ese trabajo, como casi todo lo que requiere manos expertas, se paga.

Cómo planificar el presupuesto de un armario a medida sin llevarse un susto

Antes de encargar el armario, conviene tener claro qué se necesita de verdad. No es lo mismo buscar una solución sencilla para guardar ropa que diseñar un interior completo con cajoneras, estanterías, compartimentos específicos y accesorios.

Para mantener el gasto bajo control, lo más útil es revisar cada partida del presupuesto. No basta con mirar la cifra final, porque ahí pueden esconderse diferencias importantes entre un proyecto y otro.

Comparar varios presupuestos detallados, no solo el precio final.

Revisar si incluyen medición, materiales, instalación y transporte.

Ajustar materiales y acabados para evitar opciones premium si no son necesarias.

Definir bien el uso del armario antes de añadir divisiones o accesorios.

Asumir que con unos 900 euros lo más probable es acceder a un modelo sencillo.

Tener presente que un diseño completo y personalizado puede acercarse a los 1.900 euros o superarlos.

En consecuencia, planificar bien puede ahorrar dinero sin renunciar a la funcionalidad. La clave está en priorizar lo que se usará a diario y dejar fuera lo que solo encarece el proyecto sin aportar demasiado.

Qué debe tener claro el cliente antes de pedir presupuesto

La primera idea es sencilla: el precio bajo sigue existiendo, pero normalmente se asocia a armarios más básicos. Si se busca algo completo, adaptado al espacio y con buenos acabados, el coste sube rápido.

La segunda es que no todos los presupuestos hablan de lo mismo. Un armario desde 800 euros puede ser muy distinto a otro de 1.900 euros, especialmente si uno incluye interiores completos, cajoneras, transporte e instalación, y el otro no.

Por eso, antes de decidir, conviene preguntar exactamente qué incluye cada propuesta. Así se evitan sorpresas y se puede comparar con algo de justicia, que en estos temas nunca viene mal.

En definitiva, hacerse un armario a medida en España se ha encarecido porque el producto también ha cambiado. Ya no se pide solo un hueco para guardar ropa, sino una solución personalizada, adaptada al espacio y con acabados más cuidados. Y eso, como se ve en los presupuestos actuales, ha convertido aquellos 800 euros de antes en una referencia cada vez menos habitual.