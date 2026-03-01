El SEPE sigue ayudando a estos trabajadores con 4 meses de prestación y hasta 600 euros

Si trabajas en las artes escénicas, audiovisuales o musicales con contratos temporales, el SEPE ofrece una ayuda de hasta 600 euros durante 4 meses. La vida laboral de quienes viven del arte suele ser una montaña rusa: hoy hay rodajes, bolos o funciones y mañana silencio en la agenda. Esta prestación nace para aliviar esa incertidumbre económica entre un contrato y el siguiente.

Quién puede acceder a la nueva ayuda del SEPE para artistas temporales

¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda y en qué casos se reconoce? Está dirigida a profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, junto con quienes realizan actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de la actividad artística.

La prestación protege trayectorias marcadas por contratos de corta duración y proyectos encadenados, ofreciendo apoyo económico cuando se termina un trabajo y todavía no ha llegado el siguiente. La cuantía mensual va de 480 a 600 euros, según la base de cotización previa, y se cobra durante un máximo de 4 meses consecutivos.

Requisitos clave y situaciones que permiten cobrar la prestación especial de artistas

Para acceder a esta ayuda de 600 euros del SEPE es imprescindible estar en situación legal de desempleo, inscrito como demandante y acreditar cotizaciones específicas en el sector artístico. De forma general, se exige cumplir estos requisitos básicos:

Haber cotizado al menos 60 días en el sector en los últimos 18 meses, o 180 en los últimos 6 años, pertenecer al colectivo de artes escénicas, audiovisuales, musicales o actividades técnicas y auxiliares vinculadas y cumplir el resto de condiciones del SEPE.

La prestación no es compatible con otras ayudas por desempleo ni con trabajos remunerados, por cuenta propia o ajena. Para volver a pedirla debe pasar al menos un año desde que terminó una anterior Prestación Especial para Artistas.

Pasos para solicitar la ayuda de 600 euros y cobrarla correctamente

El trámite para pedir esta prestación se puede realizar por dos vías: a través de la sede electrónica del SEPE o de forma presencial en una oficina de empleo con cita previa. En la solicitud hay que indicar en el campo de “Observaciones” que se trata de la “Prestación especial de artistas”, para que el organismo identifique correctamente la ayuda. Una vez aprobada, se cobran 600 euros al mes durante 4 meses, con pagos a mes vencido en la cuenta bancaria que se haya facilitado.

En definitiva, es un apoyo para quienes viven de su talento y encadenan contratos temporales, ofreciendo un colchón en los momentos de parón laboral. No resuelve todos los problemas del sector, pero puede ser ese pequeño empujón que marque la diferencia entre seguir en los escenarios o buscar otro camino.