La pensión de jubilación puede adelantarse si acreditas el tiempo de servicio militar obligatorio: cómo solicitar el certificado

¿La clave para la jubilación anticipada? Si cumpliste el servicio militar obligatorio, ese tiempo puede ayudarte a adelantar la jubilación. La Seguridad Social recuerda que, con las condiciones indicadas, se reconoce hasta un año para la jubilación anticipada, siempre que se acredite correctamente.

Quien haya hecho la mili puede sumar, para la anticipada voluntaria o involuntaria, hasta un año adicional. No cuenta como vida laboral general, pero sí puede adelantar la edad si se cumplen los requisitos y se presenta el certificado de Defensa con antelación.

Quién puede reconocer la mili para la jubilación anticipada y por qué resulta determinante

¿Hiciste la mili y te estás planteando adelantar la jubilación? La Seguridad Social permite reconocer hasta un máximo de un año por servicio militar obligatorio en las modalidades anticipadas, voluntaria e involuntaria, como complemento a los años realmente cotizados.

De ahí que el reconocimiento no sustituye cotizaciones, sino que suma para cumplir la condición de acceso y reducir la edad de retirada. En plata: si hiciste la mili, ese tiempo puede darte el empujón que te falta.

Fechas clave de la mili y cómo afectan a la pensión de jubilación en el sistema actual

El servicio militar obligatorio estuvo vigente hasta el Real Decreto del 9 de marzo de 2001. En 1984 se fijó la incorporación a los 18 años y en 1991 pasó a 19. Estas referencias ayudan a situar a quienes compaginaron mili y primeros pasos laborales.

A continuación, una tabla con las fechas esenciales y su relevancia para entender el reconocimiento de este periodo:

Fecha Medida Relevancia para la jubilación 1984 Incorporación al servicio a los 18 años Coincidía con la entrada al mercado laboral 1991 La edad de incorporación pasa a 19 años Impacto en cuándo se interrumpía la vida laboral 9 de marzo de 2001 Se suprime la mili obligatoria Fin del cómputo potencial de nuevos periodos

Estas fechas explican por qué muchas carreras laborales empezaron con una pausa. En consecuencia, la normativa permite tener en cuenta la mili para adelantar la jubilación anticipada, dentro del límite de un año.

Cómo solicitar el certificado del Ministerio de Defensa y presentarlo correctamente para evitar retrasos

El reconocimiento exige acreditación ante la Seguridad Social. ¿Qué necesitas? Solicita el certificado en la Delegación del Ministerio de Defensa. Una vez lo tengas, preséntalo con antelación junto al Documento Nacional de Identidad en las oficinas habilitadas del Ministerio para evitar retrasos en la tramitación.

Por lo tanto, el orden importa: primero el certificado, después la presentación. Y cuanto antes lo muevas, mejor; así evitarás contratiempos de última hora.

Requisitos mínimos de cotización y condiciones para la jubilación anticipada que debes cumplir

Tal y como confirma la Seguridad Social, entre los requisitos destaca el de “30 años (se computará como cotizado a la Seguridad Social el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año) sin que se tenga en cuenta, a tales efectos, la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67”.

Además, para acceder a la jubilación anticipada hay que cumplir una serie de condiciones. ¿Quiénes pueden solicitar esta prestación y en qué supuestos? Toma nota de los puntos clave:

Estar en situación de alta o asimilada al alta.

Tener 61 años de edad real (sin bonificaciones por actividades específicas o por discapacidad igual o superior al 45%).

Acreditar al menos 30 años de cotización efectiva; dentro de los últimos 15 años anteriores al cese de la obligación de cotizar, haber cotizado 2 años. En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, acreditar al menos 6 años de los últimos 10. Para contratos a tiempo parcial, rigen las reglas del último Decreto aplicable.

Estar inscrito como demandante de empleo durante, al menos, los 6 meses anteriores a la solicitud.

Que el cese en el trabajo no se haya producido por libre voluntad del trabajador.

Por consiguiente, la mili puede marcar la diferencia cuando falta poco para alcanzar los requisitos. ¿Y si te quedas a un paso? Revisa que cumplas edad, cotización y situación administrativa, y acredita el servicio militar con el certificado correspondiente.