Más de 250.000 consultas al mes confirman el éxito de “Portal Tornillo”, la apuesta tecnológica de Mercadona

El Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà ha reconocido el Portal Tornillo como una de las principales innovaciones de 2025, una plataforma digital interna que centraliza en tiempo real los datos del surtido de la cadena y facilita la toma de decisiones.

Este reconocimiento llega en la novena edición del Observatorio, que reúne a expertos independientes del sector de la distribución. El “Portal Tornillo” integra en un mismo sistema información clave de cada artículo, ventas, stock, compras al proveedor, rentabilidad o sugerencias de los clientes, y permite consultarla al instante por parte de trabajadores y proveedores.

Portal Tornillo de Mercadona: plataforma digital de dato único para todo el surtido

Dentro de la compañía, cada producto se denomina internamente “tornillo”. El Portal Tornillo funciona como una plataforma de dato único que concentra toda la información asociada a esos tornillos y la pone a disposición, en tiempo real, tanto del personal de tiendas y oficinas como de los proveedores especialistas. ¿La clave? Que todos trabajan con la misma fotografía actualizada del surtido, sin hojas de cálculo desactualizadas ni aplicaciones dispersas.

Hasta ahora, la gestión de los productos solía apoyarse en diferentes sistemas y bases de datos externas que no siempre coincidían entre sí. Con esta herramienta, Mercadona evita duplicidades y gana en coherencia: cualquier cambio en un código, una descripción o una condición comercial se refleja de inmediato en el cuadro de mandos del portal, reduciendo el riesgo de errores en la reposición o en los pedidos.

Indicadores en tiempo real para mejorar ventas, stock y rentabilidad de cada producto

El Portal Tornillo actúa como un panel de control del surtido. A través de un cuadro de mandos único, los responsables de cada categoría pueden seguir la evolución de los productos, crear visualizaciones y comparativas, detectar caídas de venta, anticipar roturas de stock o comprobar si una promoción está funcionando como se esperaba. En la práctica, la herramienta convierte el dato en una ayuda directa para el día a día de la gestión.

Los proveedores también salen ganando. Pueden consultar en tiempo real ventas y stock de sus referencias, ajustar la producción a la demanda y reducir el riesgo de faltas de servicio. ¿Quién mejor que el propio fabricante para reaccionar rápido cuando ve que un producto despega? El portal incluye además los datos de contacto de los equipos internos, lo que agiliza la comunicación.

Desde su puesta en marcha, en 2023, el Portal Tornillo registra más de 250.000 consultas mensuales, y la compañía estima que supone un ahorro cercano a los 6 millones de euros al año gracias a la mejora de la productividad y a una gestión más eficiente del surtido.

Inversión tecnológica de Mercadona con más de 300 aplicaciones para digitalizar procesos

El Portal Tornillo es solo una pieza de la estrategia de digitalización de Mercadona. Forma parte de un ecosistema de más de 300 aplicaciones desarrolladas por el equipo de Mercadona IT, cuyo objetivo es ganar eficiencia y productividad modernizando los procesos internos de la compañía, desde la cadena de suministro hasta la gestión de las tiendas.

Para ello, la empresa ha previsto una inversión de 250 millones de euros en el periodo 2025-2028, destinada a impulsar soluciones tecnológicas que automaticen tareas, mejoren la gestión del dato y refuercen la ciberseguridad. Detrás de estos proyectos hay un equipo de más de 1.200 profesionales especializados que trabajan mano a mano con los responsables de negocio.

¿En qué se traduce todo esto para el cliente que hace la compra de la semana? En un surtido mejor ajustado a la demanda, menos rupturas de stock y decisiones más rápidas cuando un producto no funciona.