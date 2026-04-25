La ayuda de la Seguridad Social que ya cobran más de 1,3 millones de personas y muchos padres aún desconocen

Más de 1,3 millones de personas ya perciben este complemento vinculado a la pensión contributiva. Aun así, miles de padres siguen sin pedir una cuantía que puede alcanzar los 147,60 euros mensuales.

La Seguridad Social tiene en marcha un complemento que muchos pensionistas todavía no han reclamado pese a cumplir los requisitos. Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda que suma 36,90 euros al mes por cada hijo, con un máximo de cuatro, y que ya llega a 1.324.934 beneficiarios, según los registros de enero de 2026.

Quiénes pueden cobrar el complemento de la Seguridad Social y cuánto dinero suma

Esta prestación está dirigida a quienes cobran una pensión contributiva y han tenido hijos. En el caso de los padres, la situación ha cambiado de forma clara en los últimos años. ¿El motivo? Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbaron los requisitos adicionales que se exigían a los hombres y que les cerraban la puerta a este plus.

Ese giro ha abierto la posibilidad de reclamarlo a miles de padres pensionistas. De hecho, 280.149 hombres ya lo cobran, lo que representa el 21,14% del total de beneficiarios. Las mujeres siguen siendo mayoría, con el 78,86%, pero la presencia masculina no deja de crecer.

La cuantía depende del número de hijos. Por cada uno se abonan 36,90 euros al mes. Así, con dos hijos se perciben 73,80 euros y con cuatro o más se alcanza el máximo de 147,60 euros mensuales. No es poca cosa, sobre todo para hogares con la economía ajustada.

Cómo solicitar en el INSS los 147 euros extra si eres padre pensionista

Para los nuevos pensionistas, el trámite se ha simplificado bastante. Basta con acreditar la filiación, normalmente mediante el Libro de Familia, y presentar la solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En muchos casos, el INSS lo tramita de forma automática cuando se cumplen las condiciones básicas.

Ahora bien, para los padres que ya estaban jubilados y vieron rechazada su petición en el pasado, el camino puede ser más largo. Primero deben solicitar formalmente el complemento al INSS. Si la respuesta es negativa, toca presentar una reclamación previa por la vía administrativa.

Cuando esa reclamación también se desestima, el siguiente paso es acudir a los tribunales de lo social. Ahí está una de las claves: la justicia viene reconociendo este derecho de forma generalizada, lo que ha empujado al propio INSS a suavizar su postura y agilizar concesiones. En otras palabras, hay padres que todavía están a tiempo de reclamar un dinero que les corresponde.