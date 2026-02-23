La ayuda de comedor escolar para quienes se matriculan en Barcelona en el curso 2025-2026 con estos requisitos

El Consorcio de Educación de Barcelona mantiene la ayuda de comedor reconocida en otro Consejo Comarcal al alumnado que se matricula en un centro público o concertado de la ciudad durante el curso 2025-2026.

Cuando una familia cambia de municipio suele preocuparse por la continuidad de la ayuda de comedor. En este caso, las ayudas individuales de comedor garantizan que el alumnado que se traslada a Barcelona conserve la prestación desde la fecha de matrícula en el nuevo centro, con un plazo de gestión abierto hasta el 31 de agosto de 2026.

Cómo funcionan las ayudas individuales de comedor escolar en Barcelona curso 2025-2026

Estas ayudas, gestionadas por el Consorcio de Educación de Barcelona, garantizan la alimentación escolar del alumnado que llega desde otro municipio y evitan interrupciones en el servicio de comedor al cambiar de residencia.

La concesión se realiza de oficio, sin nueva solicitud cuando la ayuda ya estaba concedida en el Consejo Comarcal de origen, y mantiene la misma cuantía desde que se formaliza la matrícula en el centro de Barcelona.

Quién puede recibir la ayuda de comedor escolar y requisitos que debe cumplir

¿Quién puede beneficiarse de esta continuidad de la ayuda de comedor? Va dirigida al alumnado con ayuda ya concedida en otro Consejo Comarcal que se incorpora a un centro público o concertado de Barcelona en el curso 2025-2026 y cumple los requisitos básicos.

Estar matriculado en segundo ciclo de Infantil, Primaria o ESO en un centro sostenido con fondos públicos de Barcelona, proceder de otro Consejo Comarcal con ayuda de comedor ya concedida y haber formalizado la matrícula en Barcelona para el curso 2025-2026.

Plazos cuantía máxima y forma de tramitación de estas ayudas de comedor

El plazo se extiende del 28 de enero al 31 de agosto de 2026, cubriendo el curso 2025-2026. Durante este periodo, cualquier matriculación en un centro público o concertado de Barcelona permite mantener la prestación si se cumplen los requisitos.

La cuantía equivale al importe de comedor ya reconocido en el Consejo Comarcal de origen y el máximo por solicitante coincide con el que tenía concedido; solo se subvencionan los gastos del servicio de comedor escolar.

La resolución no pone fin a la vía administrativa: las familias pueden presentar recurso de alzada ante el Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el DOGC, y el silencio administrativo es negativo. No se requiere nueva solicitud cuando la ayuda ya estaba concedida en el Consejo Comarcal de origen, lo que simplifica el procedimiento para quienes se trasladan a la ciudad.