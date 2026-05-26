El SEPE confirma qué dinero mira en la nómina para aprobar el subsidio por cotizaciones insuficientes

El Servicio Público de Empleo Estatal explica que, para acceder a esta ayuda, se tienen en cuenta los ingresos brutos del solicitante y de su unidad familiar. El límite está en el 75% del SMI, fijado en 915,75 euros al mes.

El subsidio por cotizaciones insuficientes es una ayuda económica del SEPE dirigida a personas desempleadas que han trabajado, pero no han llegado a cotizar lo suficiente para cobrar el paro contributivo. Ahora bien, ¿qué ocurre si se vive con familiares que tienen ingresos? Esta es una de las dudas más habituales, y el organismo aclara que se deben declarar las rentas totales de la unidad familiar cuando se acrediten cargas familiares.

El SEPE revisa los ingresos familiares para acceder al subsidio por cotizaciones insuficientes

Las personas que quieran solicitar este subsidio deben comunicar los ingresos del hogar con el que conviven, incluyendo los salarios brutos de los miembros de la unidad familiar. La clave está en que esas rentas no superen el 75% del SMI.

Esta ayuda está pensada para quienes han trabajado al menos tres meses y tienen responsabilidades familiares. También pueden acceder quienes hayan cotizado seis meses, siempre que el periodo cotizado no llegue a los 360 días necesarios para pedir la prestación contributiva por desempleo.

Además, el SEPE exige que la persona solicitante esté en situación de desempleo y que cumpla los requisitos de rentas o responsabilidades familiares, según cada caso. La solicitud debe presentarse dentro de los seis meses posteriores al hecho causante. Vamos, que no conviene dejarlo pasar.

El salario bruto es el que cuenta para calcular las rentas del solicitante

Una de las preguntas más frecuentes es si el SEPE mira el salario bruto o el neto. La respuesta es clara: se tiene en cuenta el salario bruto, no la cantidad que finalmente llega a la cuenta bancaria.

Esto quiere decir que también se revisan las pagas extraordinarias, pero no se descuentan ni las cotizaciones a la Seguridad Social ni las retenciones de IRPF. Por tanto, la cifra válida será la que se percibe en bruto por un trabajo por cuenta ajena. Además del salario, el SEPE puede tener en cuenta otras rentas del solicitante o de la unidad familiar:

Prestaciones, alquileres, pensiones, rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales.

En el caso de actividades profesionales, empresariales, ganaderas, agrícolas o artísticas, el cálculo se hace por la diferencia entre los ingresos y los gastos derivados de la actividad.

Ningún miembro de la familia puede superar los 915,75 euros mensuales

El límite de rentas se sitúa en el 75% del SMI, sin contar las dos pagas extraordinarias. Según los datos indicados, el SMI mensual está en 1.221 euros, por lo que el tope de ingresos queda en 915,75 euros al mes.

Concepto Cantidad indicada SMI mensual 1.221 euros Límite del 75% del SMI 915,75 euros al mes Periodo máximo cotizado para pedir este subsidio Menos de 360 días

Cuando en el hogar haya varios ingresos, ninguno de los miembros podrá superar ese límite individual. Además, el resultado debe aplicarse en función de los miembros de la familia que se declaren para comprobar si se puede acceder o no al subsidio.

Aunque para el cálculo de rentas el SEPE se fija en los importes brutos y no descuenta el IRPF, esta ayuda sí tributa como rendimiento del trabajo. Por ello, se le puede aplicar una retención mínima que suele ser del 2%.