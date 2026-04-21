Qué pasa si presentaste mal la declaración de la Renta: cómo puedes modificarla dentro del plazo

Un fallo en el IRPF no implica siempre una sanción, pero sí obliga a actuar cuanto antes. La clave está en saber si el error te perjudica a ti o a Hacienda, porque el trámite cambia en cada caso.

Equivocarse al presentar la declaración de la Renta es más habitual de lo que parece. Lo primero, por tanto, es no alarmarse. Eso sí, la responsabilidad del error sigue siendo del contribuyente, incluso aunque haya confirmado el borrador o haya contado con ayuda para hacer el trámite.

Qué hacer si el error en la Renta te perjudica y beneficia a Hacienda

Cuando el fallo en la declaración te perjudica a ti y quien sale ganando es la Agencia Tributaria, hay que presentar una autoliquidación rectificativa. Dicho de otro modo, se trata de corregir la declaración para recuperar lo que te corresponde. Quizas una buena idea para aquellos que aun no han presentado la Renta, es conocer las fechas, para que puedas hacerla telefónicamente con la ayuda de un experto de la Agencia Tributaria.

El proceso se realiza desde Renta Web o desde el apartado de Gestiones de IRPF. Después hay que entrar en “Modificar una renta ya presentada” e identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico, número de referencia o sistema Clave.

Una vez dentro del expediente del ejercicio correspondiente, debes pulsar en “Modificar declaración”. Ahí podrás corregir los datos erróneos y añadir la información necesaria. Al finalizar, tendrás que seleccionar “Modificar declaración ya presenta” para ver el nuevo resultado a tu favor y aceptar la nueva declaración.

Si en la primera declaración pagaste, se restará la cantidad correspondiente. Si ya habías recibido una devolución, se sumará el importe que falte.

Cómo presentar una declaración complementaria de la Renta cuando el fallo perjudica a Hacienda

¿Y qué pasa si el error beneficia al contribuyente y perjudica a Hacienda? En ese caso, lo que corresponde es presentar una declaración complementaria.

El procedimiento es parecido, aunque tiene un paso más. Tras pulsar en “Modificar declaración”, antes de firmar aparecerá una ventana emergente en la que habrá que indicar el tipo de declaración complementaria y rellenar el resultado de la anterior declaración presentada.

Después, toca validar de nuevo la declaración y elegir la modalidad de pago. Al terminar, aparecerá el mensaje de que la presentación se ha realizado con éxito, junto con un código seguro de verificación, número de justificante, día y hora. Ojo, conviene guardar ese resguardo.

Cuándo puede haber multa de Hacienda y cuánto tiempo hay para reclamar

Cualquier error en la Renta puede acabar en sanción, ya que en España no existe un derecho al error fiscal. Aun así, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dio la razón a un contribuyente y evitó una sanción de más de 72.000 euros al considerar que no hubo intencionalidad.

No obstante, esa resolución no sienta jurisprudencia. Lo habitual es que, si el fallo no se comunica dentro del ejercicio, pueda llegar una multa. Y la situación puede complicarse más si es la propia AEAT la que detecta el error.

En estos casos, la solución pasa por recurrir la sanción. Además, tanto el contribuyente como Hacienda disponen de un plazo de 4 años para revisar y modificar la declaración.