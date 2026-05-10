La histórica hamburguesería de Playa de Palma cerrará en este año 2026 y pone fin a una trayectoria familiar de 42 años

Cel Blau Burgers & Streetfood bajará la persiana definitivamente en noviembre de 2026, después de 42 años de actividad en la Platja de Palma. El cierre llega después de que los propietarios del local hayan decidido recuperarlo, poniendo fin a una historia familiar marcada por el esfuerzo, el relevo generacional y el trato cercano.

El histórico negocio, situado en la calle Llaüt, ha comunicado su despedida a través de redes sociales con un mensaje cargado de emoción. “Hoy no es un día cualquiera”, arranca el texto, donde la familia recuerda que Cel Blau ha sido mucho más que un restaurante: “Ha sido una forma de vida”.

La situación de Cel Blau en Platja de Palma tras 42 años abierto

La historia de Cel Blau comenzó con Antonio y Consuelo, sus fundadores, que levantaron el negocio con dedicación hasta convertirlo en un punto de encuentro para turistas, vecinos y familias. Durante décadas, su oferta no se limitó a las hamburguesas, ya que también incluía paellas, frituras, carnes y pescados.

¿Cierra Cel Blau por una decisión propia del negocio? La respuesta es no. Según ha explicado la familia, el cierre se produce porque los propietarios del local han decidido recuperarlo, una circunstancia externa que obliga al restaurante a abandonar el espacio.

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La evolución de Cel Blau Burgers & Streetfood con Diego y Ramón

Con el paso del tiempo, Diego y Ramón, hijos de los fundadores, tomaron el relevo del negocio familiar. Para ellos, el local no era solo su lugar de trabajo, sino parte de su vida. “Prácticamente hemos nacido entre estas paredes”, aseguran en el comunicado.

Bajo su gestión, el establecimiento evolucionó hacia una propuesta más centrada en las hamburguesas, sin dejar atrás la esencia familiar que lo caracterizaba. Ese cambio les llevó a recibir recientemente el reconocimiento a la mejor hamburguesa de Baleares 2026, un logro que atribuyen también a clientes, equipo y entorno. No es poca cosa. Entre los puntos que han marcado esta etapa destacan:

El relevo generacional dentro de la misma familia.

La transformación de la carta hacia un concepto de burgers y streetfood.

El mantenimiento del trato cercano como seña de identidad.

El reconocimiento recibido por la mejor hamburguesa de Baleares 2026.

El impacto del cierre de Cel Blau en clientes, vecinos y familias

El final de Cel Blau supone el cierre de una etapa para quienes han pasado por el local durante más de cuatro décadas. La familia reconoce el dolor de marcharse, aunque afirma que acepta la situación con respeto: “Nos duele, pero lo aceptamos con respeto”.

El comunicado también deja un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han formado parte del camino. “Nos vamos con la cabeza alta”, señalan, tras recordar que han dado todo durante estos años.

¿Será una despedida definitiva de la familia y su proyecto? Ellos lo expresan con una frase breve y directa: “Esto no es un adiós”. Mientras tanto, Cel Blau afronta sus últimos meses en Platja de Palma antes de cerrar en noviembre de 2026.