La advertencia que le pone a este conductor en la furgoneta y que la DGT planea exponerla en un museo

La frase que luce este coche Renault se hace viral y arrasa en las redes sociales.

El comentario que un conductor ha escrito en la parte trasera de su vehículo ha revolucionado internet. Con un rotulador, ha plasmado una advertencia para todos aquellos que circulan pegados al coche de delante, recordándoles que no corran: “Si tienes prisa, po haberte levantao antes”.

En apenas un día, la frase ha conseguido casi 20.000 ‘me gusta’ en redes sociales y muchos usuarios aplauden esta ocurrencia que, según cuentan, la Dirección General de Tráfico (DGT) estaría dispuesta a exhibir en su museo por su ingenio y contenido educativo.

El impacto viral de este mensaje y por qué la DGT no quiere perderlo de vista

A diferencia de la clásica pegatina de “bebé a bordo”, este letrero juega con el humor y la realidad cotidiana para llamar la atención. ¿Quién no ha visto a conductores que circulan a toda velocidad porque se han levantado tarde? Muchos internautas coinciden en que la frase podría servir como recordatorio oficial para que, antes de pisar el acelerador sin control, te plantees si el problema es que no has salido de casa con el tiempo suficiente.

Por otro lado, la DGT ha manifestado en más de una ocasión la importancia de respetar los límites de velocidad y de evitar las prisas en la carretera. Si bien todavía no existe confirmación oficial, se rumorea que el organismo estaría estudiando la posibilidad de exponer este mensaje en uno de sus museos, para concienciar a futuros conductores sobre la seguridad vial y la necesidad de tomarse con calma cada desplazamiento.

Cómo influye el “Si tienes prisa, po haberte levantao antes” en la reducción de accidentes de tráfico

Respetar los horarios y la velocidad estipulada no es solo un deber legal, sino también una garantía de protección para todos los que comparten la vía. De hecho, los datos de la DGT señalan que buena parte de los siniestros mortales se producen por conductas temerarias al volante:

Exceso de velocidad. Distracciones, como el uso del móvil. Falta de distancia de seguridad. Impaciencia en situaciones de tráfico intenso.

¿Te suena alguno de estos comportamientos? Es posible que, en ocasiones, nos sintamos con el tiempo justo y pensemos que llegar a nuestro destino en un minuto menos puede compensar el riesgo. Sin embargo, lo fundamental es saber que, además de multas e infracciones, ir a gran velocidad puede provocar accidentes graves, poniendo en peligro tu vida y la de los demás.

Consejos de la DGT para conductores que van con prisas y necesitan más organización diaria

Una de las máximas de la DGT es la prevención. Con el fin de evitar incidentes y percances, el organismo insiste en una serie de pautas que pueden ayudarnos a todos a disfrutar de un viaje más seguro:

Consejos Objetivo Salir con tiempo suficiente Reducir el estrés y la velocidad excesiva Planificar la ruta con antelación Evitar distracciones con mapas o GPS mientras se conduce Respetar la distancia de seguridad Dar espacio para frenar en caso de imprevistos Realizar descansos en viajes largos Prevenir la fatiga y la somnolencia al volante Revisar el estado del vehículo Garantizar un correcto funcionamiento y evitar averías repentinas

Estos consejos pueden parecer básicos, pero la realidad es que muchos accidentes se generan por no cumplirlos. ¿Te interesa saber más? Si es así, revisa los comunicados habituales de la DGT en sus perfiles de redes sociales y en su página web oficial. Aunque parezca difícil conciliar el ritmo de vida actual con la seguridad, merece la pena buscar la forma de conducir sin arriesgar ni un ápice.

Si tienes algo de prisa, po haberte levantao antes: el recordatorio más humano y cercano

Para muchos conductores, esta frase se ha convertido en una pequeña dosis de realidad. No todos los días se encuentra una advertencia tan directa que, de forma informal, nos recuerde que llegar con unos minutos de retraso es preferible a conducir con tensión y poner en riesgo la seguridad vial. El aluvión de comentarios en redes sociales demuestra la complicidad del público ante un mensaje tan claro.

Algunos usuarios incluso han confesado que se han planteado incorporar mensajes similares en sus propios coches. Por lo tanto, no cabe duda de que este letrero, que la DGT valora exponer, podría acabar marcando un antes y un después en la creatividad de los avisos traseros. Ojo con las prisas: no solo puedes llevarte una multa, sino, lo que es peor, sufrir o provocar un accidente que se podría haber evitado.