Knauf busca personal en Guixers (Lleida) para trabajar en su fábrica: contrato indefinido

¿Tienes experiencia en control de gestión industrial y te motiva trabajar cerca del negocio, apoyando a fábrica en decisiones clave? Knauf GmbH España, compañía referente en construcción en seco y fabricación de placa de yeso laminado (PYL), ha publicado una oferta para incorporar un/a Plant Controller Specialist en su planta de producción de Guixers (Lleida), en modalidad presencial.

La empresa, con más de 30 años de presencia en España y Portugal, cuenta con centros productivos en Guixers y Escúzar (Granada), además de una red consolidada de distribuidores y centros de formación técnica. En este contexto, el puesto se orienta a reforzar el control financiero de planta y a impulsar la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Se abre proceso de selección para trabajar en la planta de Knauf en Guixers: estos son los requisitos y condiciones del puesto

El rol de Plant Controller Specialist reporta a la Dirección de fábrica y al departamento financiero, y está enfocado en garantizar la correcta gestión financiera de la planta, el control de costes y la integridad de la información económica.

En el día a día, la persona seleccionada participará en el seguimiento de los costes de producción y su evolución, analizando desviaciones y elaborando reportes periódicos. También tendrá un papel relevante en la planificación, liderando la elaboración del presupuesto anual y las revisiones (forecast), coordinándose con áreas como producción, mantenimiento, supply chain y RRHH para validar hipótesis y escenarios.

Otro bloque clave del puesto es la contabilidad industrial y los cierres mensuales, asegurando precisión, cumplimiento de normas contables, conciliación de inventarios y actualización/validación de costes estándar, listas de materiales (BOM) y hojas de ruta. Además, colaborará en auditorías internas o externas cuando sea necesario.

Por último, el puesto incluye un componente de soporte al negocio, identificando oportunidades de mejora y reducción de costes, y dando apoyo financiero a proyectos de inversión (CAPEX) mediante análisis de rentabilidad (ROI, payback).

Condiciones principales: contrato indefinido, jornada completa y trabajo presencial en Guixers. El salario no está disponible en el anuncio, pero la compañía indica beneficios como aportación a plan de pensiones, retribución flexible (voluntaria) y programas/descuentos para empleados, en un entorno con enfoque en diversidad e inclusión.

Requisitos para optar al puesto (resumen):

Licenciatura/Grado (ADE, Economía, Contabilidad y Finanzas o Ingeniería Industrial con orientación financiera).

Experiencia mínima de 3 años (ideal 3–4) en control de planta/entorno industrial similar.

Inglés avanzado (con prueba de nivel).

Manejo de ERP (valorable SAP FI/CO) y Excel avanzado.

Capacidad analítica, organización y atención al detalle.

Vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo en Guixers.

Cómo mandar el currículum

Si encajas con el perfil y te interesa esta oportunidad en Knauf, el siguiente paso es inscribirte a través del portal de empleo donde está publicada la vacante. Entra en el anuncio, revisa bien las funciones y requisitos, y adjunta tu currículum actualizado, destacando experiencia en cierres de planta, análisis de desviaciones, presupuestos/forecast, inventarios y herramientas (ERP y Excel).

Tras enviar la candidatura, la empresa valorará las solicitudes y contactará con las personas que mejor se ajusten al puesto para continuar el proceso, que puede incluir entrevistas y pruebas técnicas (incluida la de inglés).