Cómo pedir cita médica online con tu médico de cabecera: apps y teléfonos de cada comunidad autónoma

Los móviles permiten pedir cita sin llamadas ni desplazamientos. Cada comunidad autónoma tiene su propia web y aplicación para identificarse con tarjeta sanitaria, DNI y fecha de nacimiento, y gestionar consultas, recordatorios y cancelaciones.

Pedir cita en el médico online es sencillo: basta con entrar en la web o app del servicio de salud de tu comunidad. Las aplicaciones guardan la sesión, muestran el calendario y permiten añadir a familiares para gestionar sus citas. ¿Prefieres la sanidad privada? Las aseguradoras y muchos hospitales también ofrecen apps propias.

Cómo pedir cita médica online paso a paso desde el móvil

Antes de nada, asegúrate de tener a mano tu tarjeta sanitaria. ¿Listo?

Entra en la web del servicio de salud autonómico o descarga su app.

Accede al apartado “cita médica” o “cita previa” desde el menú.

Identifícate con número de tarjeta sanitaria, DNI y fecha de nacimiento.

Elige centro, profesional y franja horaria disponible; confirma la cita.

Consulta, modifica o anula desde “mis citas” y añádela a tu calendario.

Gestiona perfiles de hijos o mayores con su tarjeta sanitaria y datos.

Si lo necesitas, algunas comunidades ofrecen teleconsulta o videoconsulta.

También puedes pedirla por teléfono en los números habilitados.

Por tanto, el móvil se convierte en tu ventanilla única: rápido, cómodo y sin esperas.

Aplicaciones de sanidad pública por comunidades autónomas y teléfonos para pedir cita

Cada servicio autonómico tiene su propia app para pedir cita previa con el médico de cabecera y si prefieres llamar, también existen unos números indicados para solicitar la cita según la comunidad autónoma. Por ello, en la siguiente tabla vamos a mostrar ambos, para que así pueda resultarte mucho más sencillo:

autónoma

Comunidad Autónoma Teléfono de cita previa Aplicación oficial para cita médica Andalucía 955 54 50 60 Salud Responde Aragón Huesca: 974215746 · Teruel: 978623345 · Zaragoza: 976306841 SaludInforma Asturias — Mi AsturSalud SESPA Canarias 922470012 / 928301012 SCS.Cita Previa A.P / miCita previa Cantabria — MiSalud@SCS Castilla-La Mancha — SESCAM Castilla y León — SACYL Conecta Cataluña 933268901 La Meva Salut Extremadura 900100737 CSOnline Extremadura Galicia 981952950 Saúde Mobil / Sergas Móbil Islas Baleares 902079079 / 971437079 Cita Previa GOIB La Rioja 941297729 RiojaSalud Madrid Número indicado en la tarjeta sanitaria Cita Sanitaria Madrid / Buscador de centros / Tarjeta Sanitaria Digital Murcia 968228250 Cita Previa SMS Navarra Llamar al centro de salud correspondiente Carpeta Personal de Salud País Vasco 900203050 Portal Móvil Osakidetza Comunidad Valenciana 961839000 GVA +Salut

Por otro lado, recuerda que puedes combinar la app con la llamada si te resulta más cómodo. ¿Tienes hijos o mayores a cargo? Añade sus perfiles y gestiona todo desde el mismo móvil.