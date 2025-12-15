Calendario con pastillas señalando días de tratamiento y un médico de fondo desenfocado.

Cómo pedir cita médica online con tu médico de cabecera: apps y teléfonos de cada comunidad autónoma

Los móviles permiten pedir cita sin llamadas ni desplazamientos. Cada comunidad autónoma tiene su propia web y aplicación para identificarse con tarjeta sanitaria, DNI y fecha de nacimiento, y gestionar consultas, recordatorios y cancelaciones.

Pedir cita en el médico online es sencillo: basta con entrar en la web o app del servicio de salud de tu comunidad. Las aplicaciones guardan la sesión, muestran el calendario y permiten añadir a familiares para gestionar sus citas. ¿Prefieres la sanidad privada? Las aseguradoras y muchos hospitales también ofrecen apps propias.

Cómo pedir cita médica online paso a paso desde el móvil

Antes de nada, asegúrate de tener a mano tu tarjeta sanitaria. ¿Listo?

  • Entra en la web del servicio de salud autonómico o descarga su app.
  • Accede al apartado “cita médica” o “cita previa” desde el menú.
  • Identifícate con número de tarjeta sanitaria, DNI y fecha de nacimiento.
  • Elige centro, profesional y franja horaria disponible; confirma la cita.
  • Consulta, modifica o anula desde “mis citas” y añádela a tu calendario.
  • Gestiona perfiles de hijos o mayores con su tarjeta sanitaria y datos.
  • Si lo necesitas, algunas comunidades ofrecen teleconsulta o videoconsulta.
  • También puedes pedirla por teléfono en los números habilitados.

Por tanto, el móvil se convierte en tu ventanilla única: rápido, cómodo y sin esperas.

Aplicaciones de sanidad pública por comunidades autónomas y teléfonos para pedir cita

Cada servicio autonómico tiene su propia app para pedir cita previa con el médico de cabecera y si prefieres llamar, también existen unos números indicados para solicitar la cita según la comunidad autónoma. Por ello, en la siguiente tabla vamos a mostrar ambos, para que así pueda resultarte mucho más sencillo:

Comunidad AutónomaTeléfono de cita previaAplicación oficial para cita médica
Andalucía955 54 50 60Salud Responde
AragónHuesca: 974215746 · Teruel: 978623345 · Zaragoza: 976306841SaludInforma
AsturiasMi AsturSalud SESPA
Canarias922470012 / 928301012SCS.Cita Previa A.P / miCita previa
CantabriaMiSalud@SCS
Castilla-La ManchaSESCAM
Castilla y LeónSACYL Conecta
Cataluña933268901La Meva Salut
Extremadura900100737CSOnline Extremadura
Galicia981952950Saúde Mobil / Sergas Móbil
Islas Baleares902079079 / 971437079Cita Previa GOIB
La Rioja941297729RiojaSalud
MadridNúmero indicado en la tarjeta sanitariaCita Sanitaria Madrid / Buscador de centros / Tarjeta Sanitaria Digital
Murcia968228250Cita Previa SMS
NavarraLlamar al centro de salud correspondienteCarpeta Personal de Salud
País Vasco900203050Portal Móvil Osakidetza
Comunidad Valenciana961839000GVA +Salut

Por otro lado, recuerda que puedes combinar la app con la llamada si te resulta más cómodo. ¿Tienes hijos o mayores a cargo? Añade sus perfiles y gestiona todo desde el mismo móvil.

