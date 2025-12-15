Cómo pedir cita médica online con tu médico de cabecera: apps y teléfonos de cada comunidad autónoma

Los móviles permiten pedir cita sin llamadas ni desplazamientos. Cada comunidad autónoma tiene su propia web y aplicación para identificarse con tarjeta sanitaria, DNI y fecha de nacimiento, y gestionar consultas, recordatorios y cancelaciones.
Pedir cita en el médico online es sencillo: basta con entrar en la web o app del servicio de salud de tu comunidad. Las aplicaciones guardan la sesión, muestran el calendario y permiten añadir a familiares para gestionar sus citas. ¿Prefieres la sanidad privada? Las aseguradoras y muchos hospitales también ofrecen apps propias.
Cómo pedir cita médica online paso a paso desde el móvil
Antes de nada, asegúrate de tener a mano tu tarjeta sanitaria. ¿Listo?
- Entra en la web del servicio de salud autonómico o descarga su app.
- Accede al apartado “cita médica” o “cita previa” desde el menú.
- Identifícate con número de tarjeta sanitaria, DNI y fecha de nacimiento.
- Elige centro, profesional y franja horaria disponible; confirma la cita.
- Consulta, modifica o anula desde “mis citas” y añádela a tu calendario.
- Gestiona perfiles de hijos o mayores con su tarjeta sanitaria y datos.
- Si lo necesitas, algunas comunidades ofrecen teleconsulta o videoconsulta.
- También puedes pedirla por teléfono en los números habilitados.
Por tanto, el móvil se convierte en tu ventanilla única: rápido, cómodo y sin esperas.
Aplicaciones de sanidad pública por comunidades autónomas y teléfonos para pedir cita
Cada servicio autonómico tiene su propia app para pedir cita previa con el médico de cabecera y si prefieres llamar, también existen unos números indicados para solicitar la cita según la comunidad autónoma. Por ello, en la siguiente tabla vamos a mostrar ambos, para que así pueda resultarte mucho más sencillo:
autónoma
|Comunidad Autónoma
|Teléfono de cita previa
|Aplicación oficial para cita médica
|Andalucía
|955 54 50 60
|Salud Responde
|Aragón
|Huesca: 974215746 · Teruel: 978623345 · Zaragoza: 976306841
|SaludInforma
|Asturias
|—
|Mi AsturSalud SESPA
|Canarias
|922470012 / 928301012
|SCS.Cita Previa A.P / miCita previa
|Cantabria
|—
|MiSalud@SCS
|Castilla-La Mancha
|—
|SESCAM
|Castilla y León
|—
|SACYL Conecta
|Cataluña
|933268901
|La Meva Salut
|Extremadura
|900100737
|CSOnline Extremadura
|Galicia
|981952950
|Saúde Mobil / Sergas Móbil
|Islas Baleares
|902079079 / 971437079
|Cita Previa GOIB
|La Rioja
|941297729
|RiojaSalud
|Madrid
|Número indicado en la tarjeta sanitaria
|Cita Sanitaria Madrid / Buscador de centros / Tarjeta Sanitaria Digital
|Murcia
|968228250
|Cita Previa SMS
|Navarra
|Llamar al centro de salud correspondiente
|Carpeta Personal de Salud
|País Vasco
|900203050
|Portal Móvil Osakidetza
|Comunidad Valenciana
|961839000
|GVA +Salut
Por otro lado, recuerda que puedes combinar la app con la llamada si te resulta más cómodo. ¿Tienes hijos o mayores a cargo? Añade sus perfiles y gestiona todo desde el mismo móvil.