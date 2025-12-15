Cómo solicitar uno de los 253 pisos VPO en alquiler con garaje y trastero incluidos en Málaga: últimos días para el sorteo

Dos sorteos municipales ofrecen 140 y 113 viviendas en construcción, con garaje y trastero, en las parcelas R10 (Tereza Aspiazu) y R16 (Victoria Kent) del sector Universidad. La inscripción, por sede electrónica, está abierta hasta las 23:59 del 17 de diciembre de 2025.

Con el alquiler al alza (15,4 euros/m² y una media de 1.300 euros al mes a fecha de octubre), estas 253 viviendas protegidas en Málaga se han convertido en una oportunidad real. Son promociones municipales aún en obra y con aparcamiento y trastero incluidos.

Requisitos esenciales para solicitar las VPO en alquiler en Málaga y diferencias por parcela

Los sorteos se tramitan a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). ¿Quién puede participar? Existen condiciones comunes y otras que varían según la parcela. En consecuencia, conviene revisar bien cada caso antes de presentar la solicitud.

Requisitos comunes (aplican a ambos sorteos):

No tener vivienda en propiedad ni derecho de uso.

Estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad.

Estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

La vivienda debe ser residencia habitual y permanente.

La composición de la unidad familiar debe ajustarse al tipo de vivienda.

En la R10 se ofertan 17 viviendas de un dormitorio, 48 de dos y 75 de tres. En la R16 hay 45 de dos dormitorios y 68 de tres, con alternativas adaptadas y accesibles. Respecto a los ingresos, los tramos difieren: por ejemplo, para una vivienda de un dormitorio en la R10 se exige entre 15.000 y 24.400 euros anuales; en la R16 se toma como referencia el IPREM (aquí no hay tipología de un dormitorio).

Importes de las rentas en R10 y R16 y comparación con el mercado

Para contextualizar, el mercado en Málaga marca 15,4 euros por metro cuadrado y una renta media de 1.300 euros mensuales (dato de octubre). De ahí que estas VPO resulten especialmente atractivas para muchas familias.

En la R10, la renta mensual se sitúa entre 365,66 y 459,37 euros. En la R16, las viviendas de dos dormitorios alcanzan 384,25 euros; las de tres, cerca de 405 euros; y las adaptadas para personas con movilidad reducida, 462,82 euros. En todos los casos hay que sumar los gastos de comunidad.

Resumen de viviendas y rentas por parcela

Parcela Tipologías y unidades Renta mensual indicada Observaciones R10 (Tereza Aspiazu) 17 de 1D, 48 de 2D, 75 de 3D Entre 365,66 € y 459,37 € Garaje y trastero incluidos R16 (Victoria Kent) 45 de 2D, 68 de 3D (con adaptadas y accesibles) 2D: 384,25 € · 3D: cerca de 405 € · Adaptadas: 462,82 € Garaje y trastero incluidos

En consecuencia, las rentas quedan por debajo de lo que refleja el mercado, lo que explica el interés que suscitan estas promociones. ¿Listo para preparar la solicitud? Mejor revisar con calma los requisitos y elegir la tipología que mejor encaje con la unidad familiar.

Cómo pedir las viviendas protegidas del sector Universidad paso a paso y fecha límite

El procedimiento es íntegramente online, mediante la sede electrónica municipal y con certificado digital. No hace falta moverse de casa: se accede, se elige uno de los sorteos (puedes entrar desde estos enlaces R10 “TERESA AZPIAZU” o R16 “VICTORIA KENT”) y se registra la solicitud ante el IMV, aportando la documentación que acredite los requisitos. Además, es indispensable estar previamente en el Registro de Demandantes.

¿Y el plazo? Ambas inscripciones permanecerán abiertas hasta las 23:59 horas del 17 de diciembre de 2025. Por tanto, mejor no dejarlo para el último día.