Jornada en turnos rotativos: Santiveri necesita personal en Peñafiel (Valladolid) para trabajar en su fábrica

¿Vives en Peñafiel o alrededores y buscas un empleo estable en el sector de la alimentación? Santiveri, empresa familiar con más de un siglo de historia y pionera en el comercio de productos naturales en España, ha abierto un proceso de selección para incorporar personal de producción en su planta de Peñafiel (Valladolid). La compañía, referente en complementos alimenticios y alimentación saludable, ofrece la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico en un entorno sólido y en crecimiento. Bien, si deseas mandar el currículum, sigue leyendo esta noticia para poder informarte correctamente.

Santiveri lanza una oferta de empleo para trabajar como operario/a de producción en Peñafiel: qué perfil piden

El puesto de trabajo en esta planta de Santiveri situada en el municipio vallisoletano de Peñafiel, se centra en participar en las diferentes fases del proceso productivo, así como en supervisar y garantizar la calidad del producto conforme a los estándares de la compañía. La persona seleccionada se integrará en un equipo con un excelente clima laboral y reportará a los responsables de área, con una visión completa del proceso de fabricación de productos naturales. Estos son los requisitos necesarios para inscribirte con éxito:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Residencia en Peñafiel o alrededores (imprescindible).

Español básico.

Cercanía, compromiso y disciplina.

Capacidad de organización y trabajo en equipo.

Conocimientos en calidad (valorables).

Aunque la oferta indica “experiencia mínima: no requerida”, la empresa fija como requisitos clave la cercanía al centro de trabajo, el compromiso y la disciplina, valorándose especialmente la capacidad de organización y trabajo en equipo.

En cuanto a las condiciones laborales, la vacante corresponde al sector de gran consumo y alimentación, con un contrato temporal inicial y posibilidad de incorporación indefinida, en jornada completa y turnos rotativos. La empresa no ha detallado el salario, pero sí ofrece beneficios sociales vinculados a objetivos.

Cómo enviar el currículum a Santiveri

Si cumples los requisitos y quieres participar en los procesos de selección de Santiveri en Peñafiel, accede al portal de empleo donde se ha anunciado esta oferta. Revisa con detalle los requisitos y condiciones, pulsa en “Inscribirme en esta oferta”, completa el formulario y adjunta tu currículum actualizado (incluye tu disponibilidad para turnos rotativos y tu cercanía al centro de trabajo). Tras finalizar la inscripción, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa y, si tu perfil encaja, te contactarán para una entrevista y los siguientes pasos del proceso de incorporación.