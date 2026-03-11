Ingreso Mínimo Vital en 2026: cómo pedirlo y qué cantidad podrás recibir dependiendo de tu unidad familiar

El Ingreso Mínimo Vital es la prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a personas y familias con pocos recursos. Te contamos quién puede pedirlo, cómo se solicita y cuáles son las cuantías en 2026.

Aprobado el 29 de mayo de 2020 mediante el Real Decreto-ley 20/2020, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) está pensado para prevenir la pobreza y la exclusión social, tanto en personas que viven solas como en unidades de convivencia. Su función es asegurar un nivel mínimo de ingresos y favorecer la estabilidad y la inclusión social y laboral de quienes lo reciben.

Requisitos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital en 2026 y evitar errores al solicitarlo

Para acceder al IMV es imprescindible cumplir una serie de requisitos generales. El primero es tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año, salvo excepciones como menores incorporados a la unidad de convivencia, víctimas de trata o explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género.

Además, se exige vulnerabilidad económica y que la unidad de convivencia esté formada, al menos, desde hace seis meses. En resumen, los requisitos básicos para acceder al Ingreso Mínimo Vital en 2026 son:

Residencia legal y efectiva en España durante el último año, con certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas y la antigüedad del domicilio.

Situación de vulnerabilidad económica, valorando patrimonio neto, activos no societarios, ingresos y rentas.

Existencia de una unidad de convivencia constituida desde hace al menos seis meses, acreditable mediante libro de familia, certificados de nacimiento o inscripción en el registro de parejas de hecho.

¿Cumples estas condiciones antes de empezar el trámite? Conviene revisarlas bien porque, además de estos criterios generales, se tienen en cuenta las circunstancias personales y las de la unidad de convivencia.

La unidad de convivencia incluye personas que viven en el mismo domicilio unidas por matrimonio, pareja de hecho (formalizada desde hace dos años si no hay hijos), parentesco hasta segundo grado o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. También pueden considerarse unidades independientes las mujeres víctimas de violencia de género que han dejado su hogar, personas que han salido de su domicilio por separación, divorcio o disolución de pareja, o quienes han abandonado su casa por desahucio o por quedar inhabitable por accidente o fuerza mayor.

Cuando varias personas conviven sin parentesco hasta segundo grado ni relación de guarda, pueden ser beneficiarias si se encuentran en riesgo de exclusión social y lo acreditan mediante un certificado de los servicios sociales. No se considera vulnerabilidad cuando una persona sola tiene un patrimonio neto (sin contar la vivienda habitual) igual o superior a 26.409,60 euros en 2026, o cuando la unidad de convivencia supera los límites fijados según su tamaño.

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital paso a paso por internet o mediante representante

Para realizar la solicitud hay que rellenar un formulario en el que se piden datos personales y una dirección de correo electrónico activa. Además, se solicita una fotografía y las imágenes del documento de identidad (DNI o NIE) para verificar la identidad.

La solicitud puede presentarse con certificado digital o sistema cl@ve a través de la Sede electrónica de la Seguridad Social, directamente por la persona interesada o mediante representante. Una vez dentro del trámite habilitado para el IMV, hay que descender hasta la parte final de la página y pulsar en el enlace destinado a iniciar la petición. ¿Tienes ya activo tu certificado o tu cl@ve? Si es así, el proceso no tiene mucha complicación.

Si no se dispone de estos medios de identificación, se puede usar el servicio habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), adjuntando la documentación personal y la necesaria para acreditar los requisitos: certificado de empadronamiento para el domicilio, libro de familia o certificados de nacimiento para la unidad de convivencia, entre otros.

Cuánto se cobra de Ingreso Mínimo Vital en 2026 según la situación familiar

La cuantía del IMV se calcula como la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de ingresos y rentas de la persona beneficiaria o de la unidad de convivencia, siempre que el resultado sea igual o superior a 10 euros mensuales. Se tienen en cuenta pensiones y prestaciones, tanto públicas como privadas. ¿Quieres saber qué cantidad te puede corresponder en 2026? En 2026, las cuantías de renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital son las siguientes:

Situación en 2026 Renta garantizada mensual IMV Beneficiario individual 733,60 € Beneficiario individual con discapacidad ≥ 65 % 894,992 € Adulto y un menor, o dos adultos 953,68 € Adulto y dos menores, dos adultos y un menor, o tres adultos 1.173,76 € Adulto y tres menores, dos adultos y dos menores, tres adultos y un menor, o cuatro adultos 1.393,84 € Adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores, tres adultos y dos o más menores, o cuatro adultos y un menor 1.613,92 €

En las unidades de convivencia, la renta garantizada se incrementa un 30 % por cada miembro adicional a partir del segundo, hasta un máximo del 220 %. Además, los beneficiarios del IMV o quienes tengan la solicitud en trámite pueden acceder a un complemento de ayuda para la infancia, cuya cuantía depende de la edad de los menores a 1 de enero de 2026: 115 euros al mes para menores de 3 años, 80,50 euros entre 3 y 5 años y 57,50 euros entre 6 y 17 años.

Por último, todos los beneficiarios y adultos de la unidad de convivencia que cobren el Ingreso Mínimo Vital están obligados a presentar la declaración de la renta, con independencia de su nivel de ingresos. En definitiva, la clave está en revisar bien requisitos, documentos y cuantías para aprovechar una prestación pensada para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables.