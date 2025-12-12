IKEA busca personal para trabajar con contrato indefinido: turnos de tarde o noche

IKEA, la multinacional sueca conocida por sus muebles y soluciones para el hogar, ha activado nuevas vacantes en tiendas y áreas operativas. En estas ofertas destacan los contratos indefinidos y la posibilidad de elegir entre jornada completa o parcial, con horarios pensados para distintas disponibilidades: tardes, fines de semana, turnos rotativos e incluso noches.
En los anuncios consultados no se indica salario, pero sí se detallan jornada, tipo de contrato y funciones. Hay oportunidades tanto para perfiles de atención al cliente (ventas y postventa) como para logística, reposición, transporte y oficios.
Qué puestos de trabajo necesita cubrir IKEA: estas son algunas de sus ofertas de empleo
IKEA busca diferentes perfiles para trabajar en sus tiendas y almacenes de distintos puntos de España. Por ello, vamos a hacer mención a algunas de las ofertas de empleo más recientes que se han publicado a través de una de sus plataformas laborales:
Vendedor/a Dormitorios – IKEA Pamplona
- Contrato indefinido
- Jornada parcial (25 h)
- Turno de tarde
Vendedor/a y dependiente de restaurante – IKEA Girona
- Contrato indefinido
- Jornada completa (40 h)
- Horarios con apoyo en primeras horas de la mañana
Conductor/a de Tráiler – IKEA Barakaldo
- Contrato indefinido
- Jornada completa
- Turnos alternos: 2 semanas de mañana y 1 semana de tarde
Responsable de Logística – IKEA A Coruña (turno de noche)
- Contrato indefinido
- Jornada completa
- Turno de noches
Reposición y aprovisionamiento – IKEA Alcorcón
- Contrato indefinido
- Jornada parcial
- Fines de semana en turnos de tarde-noche
Requisitos habituales que se repiten en estas vacantes:
- Disponibilidad para el horario indicado (tarde, fines de semana, rotativos o noche).
- Orientación al cliente y buenas habilidades de comunicación (especialmente en ventas y postventa).
- Capacidad de trabajo en equipo y actitud proactiva en tienda y/o almacén.
- Orden, compromiso con la seguridad y cuidado del producto y el espacio.
- Para puestos concretos: habilitación o experiencia relacionada (p. ej., conducción profesional, montaje/oficios o coordinación de equipos).
Cómo mandar el currículum
Para inscribirte, entra en el portal de empleo de IKEA o en la plataforma donde estén publicadas las vacantes y filtra por ciudad, área (ventas, logística, restauración, etc.) y tipo de jornada. Abre la oferta para revisar condiciones y pulsa en “Inscribirse” para finalizar el proceso.
Si no tienes perfil, crea tu cuenta, completa los datos y adjunta el CV en PDF. Consejo: adapta el currículum a la posición (experiencia en atención al cliente, reposición o logística), indica tu disponibilidad de turnos y añade permisos o formación relevantes si optas a transporte o puestos técnicos.