Últimos días para acceder al Bono-Taxi de hasta 500 euros: requisitos para solicitar la ayuda en el Ayuntamiento de Leoz (Navarra)

La ayuda está disponible del 14 de mayo al 15 de diciembre de 2025 y se dirige a personas empadronadas en Leoz / Leotz que necesitan desplazarse fuera del municipio por motivos justificados y no tienen medio de transporte propio.
Si vives en Leoz (Navarra) y no cuentas con coche por falta de autonomía, el Ayuntamiento de Leoz / Leotz ha activado una ayuda de Bono-Taxi para facilitar los desplazamientos interurbanos. El objetivo es cubrir parte del coste del transporte público o del taxi cuando el viaje esté justificado, con especial atención a personas con discapacidad o con limitaciones de movilidad o de acceso.
Qué es el Bono-Taxi de Leoz y por qué puede ayudarte este 2025
La convocatoria concede una ayuda económica para usar transporte público o servicios de taxi mediante el sistema de bono-taxi. Se plantea como una alternativa para quienes no pueden disponer de vehículo privado por razones personales, sociales o de movilidad.
Además, esta subvención complementa las líneas de autobús implantadas recientemente en el municipio. Es decir, si el bus no te encaja por horarios o accesibilidad, el bono-taxi puede ser un apoyo extra. ¿Te ves en esa situación? Entonces conviene revisar bien los requisitos y preparar la documentación.
Requisitos clave para pedir la ayuda Bono-Taxi en Leoz sin errores
Para ser beneficiario o beneficiaria hay que cumplir las condiciones que marca la convocatoria. Si falta algún requisito, la solicitud puede no prosperar.
- Estar empadronado o empadronada en el municipio de Leoz / Leotz.
- Carecer de medio de transporte privado por causas asociadas a la falta de autonomía.
- Estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- No estar incurso o incursa en ninguna causa de prohibición para recibir subvenciones según la Ley General de Subvenciones.
- Utilizar el importe recibido exclusivamente para el objeto de la ayuda.
Este último punto es importante: el dinero debe destinarse al transporte interurbano justificado. En consecuencia, no se cubrirán servicios no justificados mediante factura o aquellos usados para fines distintos a los previstos.
Plazo abierto, cuantía de hasta 500 euros y concesión por orden de llegada
El plazo de presentación comenzó el 14-05-2025 y termina el 15-12-2025, desde la sede del Ayuntamiento de Leoz. Las solicitudes se valoran por orden de presentación y se conceden hasta agotar el crédito disponible, sin baremo. Por tanto, si ya lo tienes claro, no te despistes y evita apurar.
Para tenerlo todo a mano, aquí va un resumen rápido de las condiciones principales de la ayuda.
|Aspecto
|Detalle
|Ámbito
|Navarra – Leoz
|Importe máximo
|Hasta 500 € por persona
|Cómo se concede
|Por orden de presentación, hasta agotar crédito
|Cómo se paga
|Transferencia bancaria a la cuenta indicada
|Quién resuelve
|Alcaldía del Ayuntamiento de Leoz / Leotz
|Silencio administrativo
|Negativo
La subvención se abona mediante transferencia a la cuenta indicada por la persona solicitante. De ahí que la información bancaria y su acreditación sean un paso imprescindible en el expediente.
Documentación obligatoria, justificación del gasto y qué pasa tras solicitarla
La convocatoria exige presentar la solicitud oficial (Anexo I) y el DNI de la persona solicitante, junto con la factura o justificante del gasto en transporte (taxi). También se pide una declaración responsable sobre el cumplimiento de requisitos y el uso de la ayuda, además de la solicitud de abono por transferencia (Anexo III) y el certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
Una vez registrada la solicitud, la resolución corresponde a la Alcaldía y se notificará conforme a la normativa de procedimiento administrativo. Si transcurre el plazo sin respuesta, el silencio administrativo será negativo. ¿La clave para evitar problemas? Entregar toda la documentación y justificar cada servicio de taxi.