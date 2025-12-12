Últimos días para acceder al Bono-Taxi de hasta 500 euros: requisitos para solicitar la ayuda en el Ayuntamiento de Leoz (Navarra)

La ayuda está disponible del 14 de mayo al 15 de diciembre de 2025 y se dirige a personas empadronadas en Leoz / Leotz que necesitan desplazarse fuera del municipio por motivos justificados y no tienen medio de transporte propio.

Si vives en Leoz (Navarra) y no cuentas con coche por falta de autonomía, el Ayuntamiento de Leoz / Leotz ha activado una ayuda de Bono-Taxi para facilitar los desplazamientos interurbanos. El objetivo es cubrir parte del coste del transporte público o del taxi cuando el viaje esté justificado, con especial atención a personas con discapacidad o con limitaciones de movilidad o de acceso.

Qué es el Bono-Taxi de Leoz y por qué puede ayudarte este 2025

La convocatoria concede una ayuda económica para usar transporte público o servicios de taxi mediante el sistema de bono-taxi. Se plantea como una alternativa para quienes no pueden disponer de vehículo privado por razones personales, sociales o de movilidad.

Además, esta subvención complementa las líneas de autobús implantadas recientemente en el municipio. Es decir, si el bus no te encaja por horarios o accesibilidad, el bono-taxi puede ser un apoyo extra. ¿Te ves en esa situación? Entonces conviene revisar bien los requisitos y preparar la documentación.

Requisitos clave para pedir la ayuda Bono-Taxi en Leoz sin errores

Para ser beneficiario o beneficiaria hay que cumplir las condiciones que marca la convocatoria. Si falta algún requisito, la solicitud puede no prosperar.

Estar empadronado o empadronada en el municipio de Leoz / Leotz.

Carecer de medio de transporte privado por causas asociadas a la falta de autonomía.

Estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No estar incurso o incursa en ninguna causa de prohibición para recibir subvenciones según la Ley General de Subvenciones.

Utilizar el importe recibido exclusivamente para el objeto de la ayuda.

Este último punto es importante: el dinero debe destinarse al transporte interurbano justificado. En consecuencia, no se cubrirán servicios no justificados mediante factura o aquellos usados para fines distintos a los previstos.

Plazo abierto, cuantía de hasta 500 euros y concesión por orden de llegada

El plazo de presentación comenzó el 14-05-2025 y termina el 15-12-2025, desde la sede del Ayuntamiento de Leoz. Las solicitudes se valoran por orden de presentación y se conceden hasta agotar el crédito disponible, sin baremo. Por tanto, si ya lo tienes claro, no te despistes y evita apurar.

Para tenerlo todo a mano, aquí va un resumen rápido de las condiciones principales de la ayuda.

Aspecto Detalle Ámbito Navarra – Leoz Importe máximo Hasta 500 € por persona Cómo se concede Por orden de presentación, hasta agotar crédito Cómo se paga Transferencia bancaria a la cuenta indicada Quién resuelve Alcaldía del Ayuntamiento de Leoz / Leotz Silencio administrativo Negativo

La subvención se abona mediante transferencia a la cuenta indicada por la persona solicitante. De ahí que la información bancaria y su acreditación sean un paso imprescindible en el expediente.

Documentación obligatoria, justificación del gasto y qué pasa tras solicitarla

La convocatoria exige presentar la solicitud oficial (Anexo I) y el DNI de la persona solicitante, junto con la factura o justificante del gasto en transporte (taxi). También se pide una declaración responsable sobre el cumplimiento de requisitos y el uso de la ayuda, además de la solicitud de abono por transferencia (Anexo III) y el certificado de titularidad de la cuenta bancaria.

Una vez registrada la solicitud, la resolución corresponde a la Alcaldía y se notificará conforme a la normativa de procedimiento administrativo. Si transcurre el plazo sin respuesta, el silencio administrativo será negativo. ¿La clave para evitar problemas? Entregar toda la documentación y justificar cada servicio de taxi.