IKEA amplía la jornada a una trabajadora que pidió reducirla y la justicia reconoce una indemnización de 7.501 euros para la mujer

Una empleada de IKEA en Madrid, con jornada parcial desde hace décadas, solicitó adaptar su horario para cuidar a su hija enferma. La empresa respondió ampliando su jornada, pero los tribunales han rectificado la situación y le han reconocido una indemnización de 7.501 euros por daños morales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que la trabajadora tenía derecho a mantener su horario adaptado por motivos de cuidado, y que IKEA no justificó de forma suficiente sus razones organizativas para modificarlo. El caso vuelve a poner el foco en el choque entre conciliación familiar y exigencias productivas en grandes compañías.

Conflicto laboral entre trabajadora de IKEA y sus derechos de conciliación familiar

La empleada, con contrato indefinido desde 1999 y jornada parcial, venía disfrutando de un horario reducido tras acreditarse la situación de su hija, que presenta un grado de limitación y requiere atención continuada. En concreto, trabajaba 30 horas semanales, de 9:00 a 15:00 horas, con sábados alternos y un máximo de 16 domingos o festivos al año. Este marco horario respondía a sus necesidades de cuidado familiar.

Sin embargo, la empresa le comunicó un cambio sustancial: pasaría a trabajar de 10:00 a 16:30 horas, de lunes a sábado, con 19 días festivos al año. Ante esta modificación, que hacía más difícil compatibilizar el empleo con la atención a su hija, la trabajadora decidió presentar demanda.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia favorable a la empleada

El Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles fue el primero en darle la razón. Reconoció su derecho a mantener la jornada anterior y condenó a IKEA al pago de 7.501 euros por daños morales.

Posteriormente, el TSJM ratificó íntegramente esta resolución. Consideró acreditado que la hija de la trabajadora necesita cuidados continuados y que la empresa no aportó una justificación sólida que avalara la ampliación y modificación del horario.

Además, el tribunal subrayó que el derecho a adaptar la jornada por motivos de cuidado no se limita únicamente a hijos menores de edad. También existe cuando la persona dependiente, siendo mayor, no puede valerse por sí misma. La negativa a respetar el horario solicitado se calificó como un supuesto de discriminación indirecta por razón de género.

Impacto de la sentencia de IKEA en futuras adaptaciones voluntarias de jornada

Para los trabajadores, esta resolución se convierte en una referencia importante a la hora de reclamar cambios de horario cuando existen circunstancias de cuidado personal, familiar o de enfermedad grave. Refuerza la idea de que la empresa debe analizar cada caso y no puede imponer unilateralmente horarios que dificulten la conciliación sin una base organizativa sólida.

Para compañías como IKEA, el fallo supone un aviso. Les obliga a revisar sus políticas internas para evitar retrasos, negativas infundadas o imposiciones de turnos que perjudiquen el cuidado de familiares dependientes. El riesgo no es solo económico, sino también reputacional, cuando se constata judicialmente una vulneración de derechos de conciliación.

Aunque la indemnización de 7.501 euros pueda considerarse simbólica frente a la capacidad económica de una multinacional, envía un mensaje claro: ignorar los derechos laborales vinculados a la conciliación puede derivar en compensaciones por daño moral.

Recomendaciones para trabajadores que pidan adaptación de jornada por cuidados familiares

El caso también refuerza el papel de la vía judicial como herramienta de protección frente a decisiones empresariales que alteran condiciones previamente aceptadas y vinculadas al cuidado. En la práctica, los expertos en derecho laboral aconsejan a quienes se encuentren en situaciones similares que conserven toda la documentación relevante: informes médicos, resoluciones administrativas, informes de servicios sociales y cualquier otro documento que acredite la necesidad de cuidado, además de las solicitudes formales presentadas a la empresa.

Todo ello fortalece su posición ante una posible reclamación. Más allá de IKEA, esta sentencia marca un estándar que otras empresas deberán tener en cuenta para evitar vulneraciones en materia de igualdad, conciliación y adaptación de jornada. En definitiva, recuerda que la normativa de conciliación no es opcional y que su incumplimiento puede acarrear consecuencias reales para las compañías.