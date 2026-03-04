Atención beneficiarios del IMV: este trámite es obligatorio antes del 30 de junio para no perder tu ayuda

Si eres beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV), es fundamental que tengas claro lo que debes hacer antes del 30 de junio de 2026. Para seguir recibiendo esta ayuda, necesitas presentar la declaración de la renta correspondiente a los ingresos de 2025. Aunque el resultado sea a cero, este trámite es obligatorio para mantener la prestación y evitar que se ajuste o se pierda. No hacerlo podría poner en riesgo la ayuda económica que tanto necesitas.

¿Quiénes deben presentar la declaración?

Seguro que te preguntas: ¿debo hacerlo solo yo, que soy el titular, o también mi familia? La respuesta es que no basta con que lo haga solo el titular. Todos los miembros de la unidad de convivencia incluidos en la prestación deben presentar su declaración, ya sea de forma individual o conjunta. Esto es necesario porque Hacienda necesita tener una visión completa de los ingresos del hogar para confirmar que se siguen cumpliendo los requisitos económicos para el IMV.

La campaña de la Renta 2026 tiene varias fechas que no puedes dejar pasar. La presentación telemática estará disponible del 8 de abril al 30 de junio de 2026, y durante ese tiempo, tu declaración servirá tanto para calcular el IRPF como para verificar que tu hogar sigue cumpliendo los requisitos económicos para conservar el IMV. Si no te va bien hacer la declaración por internet, no te preocupes. También hay otras opciones disponibles:

Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, podrás hacer la declaración por teléfono, pero para ello necesitarás pedir cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio.

Si prefieres hacerlo de manera presencial, podrás hacerlo entre el 1 y el 30 de junio de 2026, pero también tendrás que solicitar cita previa, que estará disponible entre el 29 de mayo y el 29 de junio.

Obligaciones adicionales para mantener el IMV

Aparte de presentar la declaración del IRPF, debes asegurarte de cumplir con otras obligaciones para no perder el IMV. Por ejemplo, deberás mantener actualizada toda la documentación que acredite que sigues cumpliendo con los requisitos. Si te mudas o sales al extranjero más de 90 días al año, debes informarlo a la Seguridad Social. Y, por supuesto, cualquier cambio en tu situación económica también debe ser comunicado.

No cumplir con estas obligaciones puede provocar que se ajuste la cantidad que recibes o, en el peor de los casos, que pierdas el derecho al IMV. La Seguridad Social necesita tener siempre la información más actualizada para seguir validando que sigues en una situación de vulnerabilidad y que la ayuda sigue siendo necesaria.

Es importante que sepas que este trámite no es solo una formalidad más: es la clave para asegurarte de que tu situación económica sigue cumpliendo los requisitos. Si no lo haces a tiempo, podrías arriesgarte a perder esta ayuda tan necesaria para ti y los tuyos. Cuáles son las fechas importantes que no puedes dejar pasar:

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: Puedes hacer la declaración por internet.

Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: También podrás hacerla por teléfono, pero necesitarás pedir cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio.

Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: Si prefieres hacerlo en persona, también puedes hacerlo con cita previa entre el 29 de mayo y el 29 de junio.

Recuerda que, además de calcular el IRPF, este trámite es fundamental para asegurarte de que sigues cumpliendo los requisitos para seguir recibiendo el IMV. No hacerlo podría poner en riesgo una ayuda que, en muchos casos, es esencial para tu día a día. No dejes que se te pase por alto.