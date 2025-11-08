Horario de 7:30 a 16:30 de lunes a viernes: se busca personal de mantenimiento que quiera trabajar en un colegio de Madrid | Contrato indefinido y jornada completa

¿Buscas un empleo estable, presencial y con horario fijo? Brains International Schools (Grupo Brains) ha publicado una oferta para incorporar un/a operario/a de mantenimiento en uno de sus centros educativos de Madrid. La vacante cuenta con contrato indefinido y jornada completa. Bien, si estás interesado en conocer más detalles, en esta noticia te explicamos todo lo necesario para que conozcas los requisitos solicitados y los pasos a seguir para que puedas enviar tu currículum correctamente.

Brains International Schools busca operario/a de mantenimiento: requisitos y condiciones de la oferta

El puesto está orientado al mantenimiento general de las instalaciones del centro: mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, verificación del buen funcionamiento de equipos e infraestructuras, y apoyo en tareas de montaje, traslados, limpieza técnica y control de materiales. También habrá coordinación con proveedores externos cuando sea necesario. La incorporación es para un centro en Madrid (Madrid) y la modalidad es 100% presencial.

Requisitos

Experiencia mínima: al menos 2 años en mantenimiento general de edificios.

Estudios mínimos: sin estudios (no se exige titulación específica).

Conocimientos necesarios: mantenimiento y mantenimiento preventivo; nociones básicas de electricidad, fontanería, albañilería y/o otros oficios.

Competencias personales: persona responsable, organizada y resolutiva.

Se valorará: experiencia previa en entornos escolares o centros educativos.

Muy valorable: curso de PRL (Prevención de Riesgos Laborales).

Residencia: imprescindible residir en la provincia del puesto vacante (Madrid).

La oferta establece jornada completa de lunes a viernes, en horario de 7:30 a 16:30. El contrato es indefinido y no se especifica el salario en la publicación. El puesto está encuadrado como nivel empleado/a, sin personas a cargo, dentro del sector Educación y la categoría “Inmobiliario y construcción, oficios de la construcción”.

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

¿Estás interesado/a? Para postularte en esta oferta de trabajo de dicho colegio de Madrid Brains International Schools (Madrid) puedes acceder al portal de empleo donde se ha publicado.

Recuerda tener un currículum actualizado (incluye tus trabajos de mantenimiento y, si los tienes, certificados de PRL y referencias en electricidad, fontanería y albañilería). Luego, pulsa en “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación solicitada. Si aún no estás registrado/a en el portal, crea una cuenta para completar el proceso.