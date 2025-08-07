Hasta 5.000 euros para salvar el comercio rural: así es el nuevo ‘cheque’ de Castilla y León

La Junta lanza cinco ayudas distintas que financian aperturas, reformas, vehículos o gastos corrientes en pueblos de hasta 1.000 habitantes.

El pequeño comercio de los municipios más despoblados de Castilla y León vuelve a tener oxígeno. La Junta ha activado el llamado cheque rural, un paquete de subvenciones de hasta 5.000 euros pensado para que tiendas, bares y repartidores puedan abrir, modernizarse o simplemente mantener sus puertas abiertas en localidades que no superan los 1.000 vecinos.

Quiénes pueden solicitar el cheque rural y por qué esta ayuda resulta clave para los pueblos de hasta 1.000 habitantes

La medida se dirige, ante todo, a los comercios minoristas que garantizan el día a día de la población rural. ¿Hay un solo ultramarinos en tu pueblo o, peor aún, ninguno? Entonces tu proyecto encaja. También pueden optar quienes ya tengan una tienda y necesiten reformarla, bares dispuestos a vender productos básicos o emprendedores que repartan alimentos allí donde no llega nadie más.

El objetivo es evidente: frenar la pérdida de servicios esenciales y, con ella, el éxodo de vecinos. Lo resumió Alfonso Fernández Mañueco durante la presentación en Pereruela (Zamora): “Queremos atraer, retener y fijar población en el mundo rural”. Una frase que retrata la urgencia de mantener vivo el pulso comercial de los pueblos.

Fechas, importes y requisitos del cheque rural de Castilla y León que llega a los 5.000 euros para comercio y hostelería

Cada línea del cheque rural tiene su propio tope económico y unas condiciones muy concretas:

* Hasta 5.000 euros para abrir un establecimiento donde no existe ninguno.

* Hasta 2.000 euros para reformar el único comercio de pueblos con menos de 1.000 habitantes.

* Hasta 5.000 euros para comprar un vehículo de reparto y llevar la compra a las casas más aisladas.

* Hasta 2.000 euros para sufragar gastos corrientes y asegurar la permanencia en municipios con menos de 200 vecinos.

* Hasta 3.000 euros para que bares o cafeterías vendan pan, leche o conservas allí donde no hay tienda.

Las convocatorias ya están abiertas y se tramitan a través de la sede electrónica de la Junta o en los registros presenciales de cada provincia. El solicitante debe acreditar que su negocio opera (o lo hará) en uno de los municipios elegibles y que ofrece productos o servicios de uso cotidiano. Además, tendrá que justificar la inversión mediante facturas y cumplir los plazos de ejecución fijados en la resolución de la ayuda.

Cómo tramitar online o en persona el cheque rural y la documentación que exige la Junta de Castilla y León a emprendedores y comerciantes

Solicitar la subvención no es complicado, pero conviene tener claros los pasos: primero, recopila la documentación (memoria explicativa del proyecto, presupuesto desglosado, certificado municipal de población y, si corresponde, licencia de apertura). Después, presenta todo en la plataforma electrónica de la Junta con certificado digital o desplázate a un registro oficial. La administración evaluará la viabilidad económica y social de la propuesta y notificará la resolución; en caso favorable, el pago llegará tras justificar el gasto.

Para no perderse entre los distintos tipos de ayuda, así queda, de un vistazo, cada modalidad:

Modalidad del cheque rural Importe máximo ¿A quién va dirigida? Finalidad principal Cheque Rural Apertura 5.000 € Nuevos comercios en pueblos sin tienda Poner en marcha el primer establecimiento Cheque Rural Reforma 2.000 € Único comercio de municipios ≤1.000 hab. Modernizar instalaciones existentes Cheque Rural Vehículo 5.000 € Comerciantes que reparten a domicilio Comprar furgoneta o vehículo de reparto Cheque Rural Permanencia 2.000 € Negocios en pueblos ≤200 hab. Cubrir gastos corrientes y seguir abiertos Centros de Ocio y Convivencia 3.000 € Bares/cafeterías de pueblos ≤200 hab. Vender productos básicos junto a la barra

¿Tienes dudas sobre cuál te conviene? Piensa en la necesidad que pretendes cubrir: abrir, reformar, repartir, resistir o diversificar. Y ojo, porque cada modalidad solo se puede pedir para el fin que le da nombre.

Por tanto, el cheque rural se convierte en un salvavidas para la España interior: ayuda a crear empleo, evita desplazamientos diarios para comprar un simple litro de leche y, de paso, mantiene viva la conversación a la puerta del bar. En consecuencia, hablar de estas ayudas es hablar de algo más que de números; es hablar de comunidad y de futuro.