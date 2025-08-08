El Banco de España encarga 4.000 billeteras de piel para sus trabajadores: 99.220 euros para que su plantilla se sienta identificada con la institución

El Banco de España quiere tener un detalle con su gente y no es precisamente un bolígrafo: 4.000 billeteras de piel con su logo. La compra se licita por 99.220 euros (IVA incluido), lo que deja el precio en 24,8 euros por unidad. El objetivo declarado es que el detalle “fomente la identificación de los trabajadores con la entidad” y contribuya “al reconocimiento de sentirse integrantes de un grupo para su colaboración y desarrollo”. La plantilla actual es de 3.587 personas (dato de diciembre de 2024), con un 51% de mujeres. Por eso el pedido se divide en 2.000 billeteras para señora y 2.000 para caballero.

¿Cuánto gasta el Banco de España y cuántas billeteras quiere?

El supervisor bancario ha sacado a concurso un contrato de 99.220 euros, IVA incluido, para suministrar 4.000 billeteras de piel con el logo de la institución. Si haces la cuenta, el detalle sale a 24,8 euros por pieza; no es un capricho de lujo, pero tampoco es calderilla.

La plantilla del Banco de España suma 3.587 empleados a diciembre de 2024 y ha crecido en 114 efectivos respecto al año anterior. Con un 51% de mujeres, el reparto del pedido va a partes iguales: 2.000 modelos para señora y 2.000 para caballero.

¿Cómo serán las billeteras: materiales, tamaños y seguridad RFID?

El material exigido es piel de primera calidad, con color aún por determinar y posibilidad de combinar un tono exterior y otro interior. Se pide además un compartimento para el DNI con material visible, flexible y duradero, forro de departamentos en seda lisa y bloqueo de señal RFID, una tecnología que evita que terceros lean de forma inalámbrica la información de tarjetas con chip (por ejemplo, las de crédito). La entrega debe hacerse en caja o similar de cartón reciclado o ecológico.

A continuación, así quedan las diferencias entre los dos modelos previstos por el pliego:

Modelo Dimensiones Compartimentos y detalles Caballero 16,5 x 10,5 cm Cuatro tarjeteros horizontales en cada lado; carpeta doble en un lado; departamento para DNI; tarjetero horizontal para tres tarjetas; fondo doble para billetes. Señora 15 x 11 cm Monedero-billetera con cremallera exterior perimetral; interior con dos tarjeteros en ambos lados; tres tarjeteros en cada solapa; una carpeta en cada solapa para billetes.

Además del diseño, el objetivo del Banco es claramente corporativo: que el empleado pueda usar la billetera a diario y, de paso, reforzar el vínculo con la entidad a través del logo y de un acabado cuidado.

¿Qué cobra la plantilla y qué otros beneficios tiene el Banco de España?

El salario base medio de quienes prestan servicio en el Banco de España asciende a 67.600 euros. Además, cuentan con varios beneficios sociales: plan de pensiones, vacaciones subvencionadas y seguro médico y de vida. Los últimos datos de sus cuentas consolidadas incluyen préstamos a empleados, con un saldo de 242,69 millones.

El presupuesto del Banco de España es de 662 millones. En noviembre de 2014 se suscribió por unanimidad el convenio colectivo, con casi dos años de retraso y a punto de expirar; ese texto consolidó el incremento salarial previsto para el personal al servicio del sector público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (un 3%) y la aplicación del incremento previsto para 2024 (de hasta el 2,5% en función del IPC armonizado).