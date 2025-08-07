Nuevo chollo inmobiliario de CaixaBank: una casa de 174 metros cuadrados, lista para entrar a vivir por 46.000 euros

Facilitea Casa, el nuevo portal de la entidad, publica una vivienda lista para entrar a vivir que rompe los precios del mercado y ofrece hipoteca flexible para los compradores más madrugadores.

Encontrar un hogar asequible parece misión imposible… hasta que surge una oportunidad como esta. CaixaBank ha sacado a la venta, a través de su portal Facilitea Casa, una casa de 174 metros cuadrados con seis habitaciones, completamente amueblada y por solo 46.000 euros. Ubicada en Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) y a un cuarto de hora de Puertollano, la oferta promete revolucionar las alertas de quienes buscan vivienda sin hipotecar su futuro.

Los inmuebles procedentes de bancos suelen venir acompañados de un requisito estrella: mayor flexibilidad a la hora de conceder la financiación. CaixaBank, en la mayoría de los casos, cubre hasta el 80 % del valor de la vivienda. El comprador, por tanto, solo necesita contar con el 20 % para la entrada y alrededor de un 10 % adicional para impuestos y gastos. ¿Vas haciendo cálculos?

Detalles clave de la casa en Hinojosas de Calatrava que enamoran al primer vistazo

Para saber si esta vivienda encaja contigo, nada mejor que pasar revista a sus puntos fuertes:

Distribución práctica: 2 plantas con salón, cocina equipada, baño con ducha y 2 habitaciones en planta baja; 4 dormitorios, baño completo y amplia terraza en la superior.

Espacios exteriores: 2 patios de luces que llenan de claridad cada estancia.

Confort garantizado: calefacción individual de gasoil con radiadores de aluminio.

Materiales resistentes: suelos de gres y ventanas correderas de aluminio blanco.

Estado impecable: se vende “lista para entrar a vivir” y completamente amueblada, según Facilitea Casa.

Con estos atractivos, no extraña que más de uno ya se imagine tomando el café en su nueva terraza.

Antes de lanzarte, conviene echar un vistazo a los números. Si el banco financia el 80 % (36.800 €) y tienes que aportar el 20 % (9.200 €), aún falta sumar impuestos, notaría, registro y gestoría (unos 10 % extra), lo que situaría la inversión inicial en torno a 13.000 €. ¿Dispones de ese colchón? En caso afirmativo, el siguiente paso es solicitar la hipoteca: puedes hacerlo online, desde la oficina o combinando ambos canales. Ten a mano DNI, últimas nóminas, vida laboral y declaración de la renta para acelerar el trámite.

Otras viviendas económicas de la cartera de CaixaBank repartidas por toda España

Si la casa de Ciudad Real se te escapa o simplemente quieres más opciones, la entidad mantiene una selección de inmuebles low‑cost a lo largo del territorio nacional:

Ubicación Tipo y m² Habitaciones Precio Santa Bárbara de Casa (Huelva) Casa 4 38.600 € Ponferrada (León) Casa 4 24.680 € Palma del Río (Córdoba) Casa — 32.000 € Almendralejo (Badajoz) Piso, 91 m² 2 48.400 € Campotéjar (Granada) Piso, 100 m² 3 49.500 € Miajadas (Cáceres) Casa, 91 m² 3 36.100 €

Estas cifras demuestran que aún existen precios razonables, ¡solo hay que saber buscarlos! ¿Te ves viviendo en una casa de seis dormitorios por menos que muchos coches nuevos? Dale un vistazo al portal Facilitea Casa, prepara la documentación y compite por esta oportunidad antes de que vuele.